Quasi un decennio dopo un brindisino torna a qualificarsi per i Campionati Assoluti di Nuoto (gli ultimi erano stati Andrea Pensabene e Vito Urso), la competizione dove gareggiano tutti i big del panorama nazionale come Gregorio Paltrinieri, Thomas Ceccon e Federico Burdisso tanto per intenderci, in programma a Riccione dal 5 al 9 marzo prossimi.

Si tratta di Michael Vitali, 18 anni appena compiuti, atleta in forza alla Icos Sport Nardò e studente del quinto anno dell’Istituto I.S.S. “Ferraris De Marco Valzani”. Vitali ha ottenuto il prestigioso pass nel corso della “Meridiana Cup” di Taranto, dove nei 50 metri Dorso ha centrato il tempo di 25 secondi e 71 centesimi. A Nardò Vitali è allenato da Max Di Mito, il tecnico che da qualche anno ha scelto di vivere nel Salento e con il quale è maturato moltissimo negli ultimi mesi.

Oltre alla gara che gli è valsa il pass per gli Assoluti, Michael Vitali a Taranto ha ottenuto anche tempi eccellenti sui 50 delfino (25.0), 50 Dorso (25.67) e 50 Rana (29.3), migliorando tutti i tempi in finale rispetto la mattina e confermando le buone sensazioni delle qualifiche mattutine, considerato anche il periodo “di pieno carico”, ha fatto in tutte e 4 le gare i suoi migliori tempi personali.

Il risultato è il coronamento di una vita di rinunce e sacrifici per un ragazzo abituato sin da bambino a fare i conti col cronometro per spostarsi in vasca dopo la scuola a quasi cento chilometri da casa, prima a Casarano poi a Nardò. “Sono felicissimo – dice Michael – e fiero di essere il nuotatore brindisino che da diversi anni manca a Brindisi, ma altrettanto consapevole di essere ancora all’inizio e che ora arriva la parte più dura per chi come me prova ad entrare in un panorama importante. Grazie a mamma, papà e tutte le persone che ogni giorno mi sono al fianco e mi sostengono”.