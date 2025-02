Per il quarto anno consecutivo, il Comune di Fasano aderisce alla campagna «M’illumino di meno» nell’ambito della «Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili».

Come ogni anno, il Comune si fa promotore dell’iniziativa invitando scuole, associazioni e cittadini a organizzare piccole o grandi iniziative che facciano parlare in città del grande tema della sostenibilità e dei pilastri dell’iniziativa lanciata dal programma radiofonico “Caterpillar” di Radio2: spegnere, pedalare e rinverdire.

Si inizia Domenica 16 febbraio con la piantumazione di nuovi alberi in villetta San Francesco a Fasano, a cura dell’associazione “Iniziative per Fasano” e nel pomeriggio in piazza Ciaia con gli stand informativi e di sensibilizzazione a cura di Croce Rossa Italiana – Comitato di Fasano. Nella serata il simbolico silenzio energetico di Palazzo di Città: sarà spenta l’illuminazione esterna della facciata per sensibilizzare i cittadini al risparmio energetico.

Tutte le mattine da lunedì a venerdì saranno le scuole protagoniste del movimento di sensibilizzazione con numerose iniziative sparse nel territorio e per tutte le età. L’asilo nido comunale organizzerà le letture a luci spente de “Il germoglio che non voleva crescere”, mentre l’asilo nido “L’isola che non c’è” si concentrerà sul fast fashion sostenibile con laboratori di abbigliamento da “piantare” (realizzazione di vestiti con carta e semi di fiori e piante aromatiche).

Il Primo Istituto Comprensivo promuoverà l’arrivo in bici in alcune scuole dell’infanzia, mentre tutte le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado organizzeranno laboratori sostenibili e incontri con esperti sulle energie rinnovabili.

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) organizzerà per giovedì 20 febbraio una giornata presso la scuola Mignozzi con laboratori di cucito, esposizione di manufatti, mercatino del baratto, ideazione di slogan e laboratorio di maschere di carnevale. Nel giardino del plesso “San Francesco”, in occasione della conclusione dei lavori di riqualificazione, saranno piantumati nuovi alberi in collaborazione con i Carabinieri della biodiversità.

L’Istituto Comprensivo “Galilei” organizzerà numerosi appuntamenti nelle scuole di ogni ordine e grado di Pezze di Greco, Montalbano e Pozzo Faceto, come ad esempio: tutti a piedi a scuola (lunedì 17), mercatino del baratto e laboratori sostenibili (martedì 18), colazione sostenibile (mercoledì 19), piantumazione di alberi con i Carabinieri forestali (giovedì 20), giornata di sensibilizzazione a prevenire il fast fashion (venerdì 21).

Anche le scuole secondarie di secondo grado aderiscono all’iniziativa con l’IISS “Salvemini” che promuoverà la 4ª edizione del “Salvemini Bike day” (a scuola in bici e a piedi per promuovere stili di viti sostenibili e contribuire al cambiamento), mentre l’IISS “Da Vinci” organizzerà l’evento “Spegni il computer e scrivi a mano” con la grafologa dott.ssa Roberta Raimondi dell’A.G.I. Puglia ed un’esposizione dei lavori prodotti dagli studenti con particolare riferimento alla riduzione del fast fashion. Per il pomeriggio è prevista una serata al “Planetario” a cura dei docenti del dipartimento di scienze.

Fuori dalle scuole, l’associazione SCIA’ APS organizza per giovedì 20 alle 17 in Biblioteca di comunità l’evento “M’illumino leggendo”, laboratorio di lettura per bambini con Francesco Di Palmo promosso nell’ambito della rassegna letteraria “Le città visibili”. Storie individuali e sogni collettivi”.

L’associazione “Inner Wheel” per mercoledì 19 febbraio alle ore 16 organizza “La passeggiata del cuore” alla scoperta dei percorsi pedonali con il coinvolgimento del territorio e la partecipazione degli studenti del “Da Vinci”.

Domenica 16 febbraio

10.00 – 12.00 Associazione “Iniziativa per Fasano”

Piantumazione di nuovi alberi in villetta “San Francesco”

18:00 – 21.00 Croce Rossa Italiana – Piazza Ciaia

Stand informativo e di sensibilizzazione con postazioni interattive. I cittadini potranno

interfacciarsi, avendo la possibilità di vincere in premio un gadget simbolico.

19:00 Amministrazione comunale – Palazzo di città

Spegnimento facciata di Palazzo di città

Lunedì 17 febbraio

– 9.00 – 11.00 Asilo Nido comunale

Lettura a luci spente. In un’atmosfera suggestiva e raccolta, i bambini potranno immergersi nel mondo delle storie senza l’uso della luce artificiale, riscoprendo il valore della semplicità e dell’attenzione all’ambiente. “Il germoglio che non voleva crescere” di Britta Teckentrup, un racconto che parla di pazienza, fiducia e del tempo necessario per sbocciare, proprio come accade in natura.

– 8.00 – 9.00 SCUOLE SECONDARIE “Galilei – Fortunato” PRIMARIA M. T. Calcutta (quarte e quinte)

Tutti a piedi a scuola! (classi quarte e quinte Primaria – classi scuola Secondaria)

– 8.00 – 9.00 SCUOLA PRIMARIA – Classi Terze Don Milani – Giovanni Paolo II e Don Guanella

Incontro con i volontari della CRI – Comitato di Fasano : “Acquisizione buone pratiche sugli sprechi energetici e sugli stili di vita sostenibili”. Attività laboratoriali.

– 08.00 – 12.00 PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO FASANO

La “Settimana di M’illumino di meno”. In tutte le scuole dell’istituto comprensivo (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) saranno organizzati laboratori a tema. In molte scuole si arriverà in bicicletta. La scuola primaria promuoverà incontri e laboratori

per sensibilizzare i bambini sul rispetto e sulla sostenibilità. Sono previsti laboratori in ogni interclasse e l’ingresso a scuola di professori specializzati nelle energie rinnovabili. I bambini potranno vedere il funzionamento di un pannello solare.

– 8.00 – 12.00 IISS SALVEMINI – Sede ITET

4^edizione – Salvemini Bike day – A scuola in bicicletta e a piedi per promuovere stili di viti sostenibili e contribuire al cambiamento

– 9.00 – 11.00 IISS “Da Vinci”

Installazioni nell’istituto di lavori prodotti dai ragazzi relativamente al riciclo e al riuso con particolare riferimento al riduzione del fast fashion.

Murales a tema green nelle classi prodotti nelle giornate della creatività studentesca.

“IL CIELO IN UNA STANZA” una serata al “Planetario” a cura dei docenti del dipartimento di scienze (attività pomeridiana)

Leo Club Fasano

Campagna social sulla pagina Instagram (@leoclubfasano)

Martedì 18 febbraio

9.00 – 11.00 SCUOLE SECONDARIE “Galilei – Fortunato” PRIMARIA M. T. Calcutta (quarte e quinte)

Mercatino del Baratto

Mercoledì 19 febbraio

– 9.00 – 11.00 Asilo Nido “L’isola che non c’è”

“Dai vita ad una nuova moda” i bambini da 1 a 6 anni realizzeranno cappelli, abiti e gonne con materiale di riciclo come la carta di giornale. La stessa carta, con una emulsione di acqua e semi di fiori e piante aromatiche, diventerà piantabile. I piccoli porteranno a casa quanto realizzato inviteranno i genitori a piantarli in un vaso, prendendosene cura nel tempo, per rinverdire terrazzi, balconi e giardini.

Durante la giornata nella scuola non saranno utilizzati apparecchi elettronici come lim, radio e TV.

– 9.00 – 11.00 SCUOLE SECONDARIE “Galilei – Fortunato” PRIMARIA M. T. Calcutta

Colazione sostenibile (tutte le classi della Primaria e della Secondaria)

– 9.00 – 11.00 IISS “Da Vinci”

SPEGNI IL COMPUTER E SCRIVI A MANO – Incontro a scuola delle classi 1 B e 5 Classico con la grafologa dott. ssa Roberta Raimondi dell’A.G.I. Puglia (attività antimeridiana).

Partecipazione alla PASSEGGIATA DEL CUORE organizzata dall’associazione Inner Wheel

– 16.00 Associazione Inner Wheel Fasano

“La passeggiata del cuore” con il coinvolgimento del territorio

(in caso di meteo avverso l’evento sarà spostato al 21 febbraio)

Giovedì 20 febbraio

9.00 – 11.00 SCUOLE SECONDARIE “Galilei – Fortunato” PRIMARIA M. T. Calcutta

Piantumazione nuovi alberi con i Carabinieri Forestali (classi quarte e quinte Primaria – classi scuola Secondaria).

8.00 – 12.00 ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni XXIII”

Sede scuola via Mignozzi per tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado): giornata di festa insieme con: laboratori di cucito, esposizione di manufatti, mercatino del baratto, ideazione di slogan e laboratorio di maschere di carnevale

Nel giardino del plesso “San Francesco”, in occasione della conclusione dei lavori di riqualificazione, saranno piantumati nuovi alberi con i Carabinieri della biodiversità.

17.00 Biblioteca di Comunità “I Portici – Ignazio Ciaia” – “M’illumino di meno”, laboratorio di lettura per bambini promosso dall’associazione SCIA’ APS nell’ambito della rassegna letteraria “Le città visibili”. Storie individuali e sogni collettivi”.

Venerdì 21 febbraio

9.00 – 11.00 SCUOLE SECONDARIE “Galilei – Fortunato” PRIMARIA M. T. Calcutta

Giornata Sensibilizzazione Fast Fashion “Inquinamento e sfruttamento della moda usa e getta, dalla produzione allo smaltimento”

