Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Lorenzo Cirasino, deputato, ex sindaco di Ostuni, innovatore, promotore della cultura e

del nel turismo della Città Bianca», dichiara il presidente di Federalberghi Brindisi Pierangelo Argentieri.

«La notizia della sua morte – aggiunge Argentieri – lascia un grande vuoto non solo a Ostuni, ma in tutta la nostra Provincia, dove

Cirasino era apprezzato per la sua attività politica e per il suo costante interesse per la cultura e il rispetto dell’ambiente».

A nome di Federalberghi Brindisi le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari».