Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia

“Sono profondamente colpito dalla scomparsa dell’amico Marcello Rollo, con cui ho condiviso gran parte del mio percorso umano e politico. Sono certo di interpretare il dolore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, a nome mio e di tutta Forza Italia Puglia. Siamo vicini con affetto alla moglie Angela, ai figli e a tutti i suoi cari. È una brutta giornata, ma Marcello resterà per sempre nei nostri ricordi. Non lo dimenticheremo”.

Partito Democratico Città di Brindisi

La prematura scomparsa di Marcello Rollo priva il territorio di un protagonista della vita amministrativa degli ultimi anni. La lunga carriera politica costellata da ruoli importanti nelle amministrazioni locali, provinciali e regionali hanno fatto apprezzare le sue doti da uomo delle Istituzioni.

Nelle normali vicissitudini politiche che ci hanno visti sia compagni di viaggio ma anche in posizionamenti alternativi, è stata chiara la comunione di intenti, fondata su rapporti di lealtà e correttezza, al raggiungimento di obiettivi per lo sviluppo della città. Tutta la comunità del Partito Democratico di Brindisi, il segretario cittadino con gli iscritti, consiglieri comunali e assessori esprimono vivo cordoglio alla famiglia Rollo.



Mauro Vizzino, consigliere regionale

La morte di Marcello Rollo mi lascia profondamente addolorato. Di lui ricordo l’amore incondizionato per la sua terra, la passione politica e quel sorriso che non ha mai smesso di avere, neanche quando ha cominciato a lottare con la sua malattia. Con lui Brindisi ha vissuto una pagina di protagonismo quando ha guidato l’Assessorato regionale al Turismo.

Alla moglie ed ai figli le mie più sentite condoglianze.



Oreste Pinto, assessore Comunale Sport e Verde Pubblico

Sono davvero triste per la scomparsa di Marcello Rollo, persona sincera, seria e gentile, con la quale spesso ho scambiato opinioni sulla politica e sulla città.

Ci siamo trovati spesso in schieramenti opposti, ma questo non ci ha mai impedito di stimarci e rispettarci.

Rivolgo le mie più sentite condoglianze ai suoi familiari e a chiunque volesse bene ad un uomo che ha saputo farsi apprezzare per la sua umanità e per l’indubbio attaccamento alla nostra Brindisi.