Venerdì 28 giugno, il Museo di Via Santa Margherita 91 a Latiano aprirà le sue porte per l’evento speciale Museo di Notte. Un’occasione imperdibile per scoprire le bellezze del Museo in un’atmosfera unica e suggestiva.

Programma della serata:

– Ore 19:00 – Caccia al tesoro: Un’attività divertente e coinvolgente per tutta la famiglia.

– Ore 20:00 – Visita guidata: Un percorso alla scoperta dei tesori nascosti del museo.

– Ore 21:30, 22:00, 22:30 – Vertical Gym: Dimostrazioni e performance di ginnastica verticale.

– Ore 21:30 – Raffaele De Palo Band: Musica dal vivo per una serata all’insegna dell’arte e del divertimento.

Vi saranno degustazioni enogastronomiche con l Nomadi Chef di Valter Rosato e Marcello Leone, per un viaggio tra i sapori locali.

L’evento è un’opportunità per condividere e promuovere le infinite bellezze del museo e del territorio. Vi aspettiamo numerosi per una serata speciale!

Per ulteriori informazioni, contattare:

Pro Loco Latiano, via S. Margherita 91

prolocolatiano@libero.it

Evento organizzato dalla Pro Loco e dall’Assessorato alla Cultura e alla Bellezza e Gentilezza della Città di Latiano per la promozione e la conoscenza del Museo Civico del Polo Museale.

Non mancate!

___________________________________________