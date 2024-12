Un angolo di Polo Nord in città. Con il tradizionale taglio del nastro da parte del sindaco Francesco Zaccaria, del vice sindaco Luana Amati e dell’assessore al Turismo e Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi si è inaugurata questo pomeriggio, mercoledì 18 dicembre, la Casa di Babbo Natale nel centro storico. Un folto gruppo di famiglie con tanti festanti bambini ha invaso via del Balì, per poter visitare la dimora cittadina di Babbo Natale.

Un luogo suggestivo e senza tempo nel quale i bambini e le loro famiglie possono scattare molte splendide foto ricordo e consegnare a Babbo Natale le letterine scritte dai bambini buoni.

«Il programma di eventi messo a punto dall’amministrazione comunale è ispirato ad attrarre visitatori di tutte le età. – spiega l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi – In particolare le attrazioni dedicate ai bambini, proprio come la Casa di Babbo Natale, regaleranno momenti indimenticabili ai più piccoli e allo stesso tempo anche l’appeal della nostra città. Investire in esperienze dedicate alle famiglie, soprattutto a Natale, è fondamentale per promuovere Fasano come una destinazione accogliente e vivace».

I visitatori sono stati accolti da due simpatici elfi e da un paesaggio innevato ricco di colori, luci e regali. Uno spazio magico a disposizione di grandi e bambini che potranno sedere sul il maestoso trono con Babbo Natale, accanto una cassetta postale magica pronta a ricevere le letterine scritte dei bambini.

La Casa di Babbo Natale, organizzata dall’Associazione Happy in sinergia con l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato al Turismo, resterà aperta tutti i giorni sino al 25 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, con ingresso libero e gratuito.

Giovedì 26 dicembre, invece, la magia del Natale continua con un evento speciale. Alle ore 10.30, in Piazza Ciaia, Babbo Natale farà la sua ultima apparizione dell’anno, salutando i bambini della città con la sua maestosa slitta, trainata da un elegante cavallo bianco.

Vi ricordiamo inoltre che nei pomeriggi del 19, 23 e 24 dicembre, durante l’apertura al pubblico della Casa di Babbo Natale sono previste attività di intrattenimento in Via del Balì a cura dell’associazione fasanese APS “U’Ntrattine”.

Fasano, mercoledì 18 dicembre 2024

Ufficio Stampa

Città di Fasano