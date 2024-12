L’atmosfera natalizia al centro commerciale AppiAnticA continua ad accendere di magia il Natale dei bambini e delle famiglie con gli eventi in programma oggi e domani. C’è tempo fino al 23 dicembre per partecipare al concorso a premi “Le magiche sfere di Natale”.

Le attività per bambini e le visite di Babbo Natale proseguiranno nelle giornate del 22 e 23 dicembre, dalle 17:00 alle 20:00. A rendere ancora più speciali i due pomeriggi natalizi, ci sarà l’appuntamento con la spettacolare Christmas Parade, 30 figuranti in costume che trasformeranno la Galleria in un teatro di magia e colori. Domani, lunedì 23 dicembre, il gran finale con la suggestiva Christmas Snowflake, una sfera di neve in movimento che regalerà un’atmosfera fiabesca all’intero centro commerciale.

E ancora, fino al 23 dicembre, con una spesa minima di 30 euro nei negozi della Galleria, i clienti riceveranno una cartolina natalizia da grattare per scoprire subito le vincite, con premi immediati fino a 100 euro. Ogni cartolina permetterà di partecipare all’estrazione finale del 5 gennaio, con gift card in palio fino a 1.000 euro. Il regolamento completo del concorso e tutti i dettagli per l’utilizzo delle gift card sono disponibili sul sito web www.centroappiantica.it. AppiAnticA aspetta tutti per vivere insieme un Natale indimenticabile.