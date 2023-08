Abbiamo profondo rispetto degli uomini e delle donne del Partito Democratico, per farci trascinare in una polemica sterile e stucchevole che poco importa ai cittadini .

Ci assumiamo tutte le responsabilità politiche per quanto affermato nel precedente documento politico , siamo consapevoli che questa legislatura sia la legislatura della svolta per la nostra città, per il nostro territorio.

Abbiamo un ottimo Comandante al comando della nave, abbiamo il governo nazionale dalla nostra parte ,ci troviamo in un momento storico di cambiamento industriale epocale , di trasformazione del porto e della portualità, esistono ed insistono diversi attori privati importanti che vogliono investire sulla nostra città, insomma abbiamo tutte le condizioni per garantire un futuro diverso e rigoglioso alla nostra Brindisi.

Come spesso accade nelle coalizioni e la nostra e’ una coalizione politica e non un cartello elettorale , possono esistere diversità di vedute sulle soluzioni da dare alle varie problematiche, che con un confronto franco e sincero devono diventare condivisione di idee e pilastri solidi per la realizzazione del cambiamento.

Raccomandare ai compagni di schieramento , di stare attenti a chi vuole solo curare i propri micro interessi o pensa di curare il proprio orticello elettorale ,rimane una semplice raccomandazione e non una identificazione di un colpevole a tutti i costi.

Aprire gli occhi su chi avvicina alla pubblica Amministrazione solo per sfruttare i propri ed esclusivi interessi , dimostra un alto senso di responsabilità oserei dire preventiva.

Allertare i propri compagni di coalizione sui rischi di cartelli imprenditoriali che si avvicinano alla pubblica amministrazione per curare i propri interessi a scapito della città o peggio del suo sviluppo , non può rappresentare il sinonimo di una crisi istituzionale.

Se alcune di queste cose dovessero verificarsi abbiamo chiesto al Sindaco di porre rimedio , finanche’ con un azzeramento della giunta, senza paura o tentennamenti perchè riteniamo che la posta in gioco è troppo alta per naufragare sopra interessi di piccolo cabotaggio.

Il Partito Democratico conosce bene cosa significano gli interessi particolari rispetto a quelli generali, basta vedere quanto è accaduto nell’ultima legislatura con consiglieri comunali eletti nel Pd e nel movimento del Sindaco Rossi dichiaratisi indipendenti.

Il Pd conosce bene il sistema delle cooperative ,alcune delle quali, nel vecchio consiglio comunale avevano la sede sociale presso l’abitazione del rappresentante legale e hanno ricevuto contributi pubblici, per espletare servizi che avrebbe potuto fare la STP.

Quindi cari amici del Pd, non siate inquieti, non vi fate venire l’ansia e non vi preoccupate questa maggioranza governerà bene per più di 5 anni.

CLAUDIO NICCOLI – IDEA