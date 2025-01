Ņikita Martiņenko è un nuovo giocatore del Brindisi FC. Classe 2006, l’esterno di destra lettone arriva a Brindisi dal Casarano Calcio. Martiņenko era sbarcato in Salento la scorsa estate dopo un percorso cominciato nel 2018 nelle giovanili del JDFS Alberts, squadra di Riga, capitale della Lettonia. Il giocatore, in quota alla Nazionale lettone Under 19, è stato convocato lo scorso 27 novembre nella rappresentativa di Serie D dal CT Giuliano Giannichedda per partecipare al primo stage del progetto “Giovani LND”.

Il Brindisi FC dà il benvenuto al suo nuovo tesserato augurandogli le migliori fortune con la maglia biancazzurra.

Ufficio stampa Brindisi FC