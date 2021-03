Il Partito Democratico di Francavilla Fontana, in ordine al progetto preliminare inerente alla nuova area – a ridosso del quartiere Peschiera – da adibire a mercato settimanale del sabato nel quadro dell’adottando Pug, pur ritenendo non più rinviabile la realizzazione di un’area polifunzionale destinata anche al commercio ambulante e la contestuale risoluzione dei disagi patiti da lungo tempo dai residenti del quartiere, nutre forti perplessità sull’effettivo raggiungimento di tali obiettivi alla luce del percorso intrapreso dall’attuale Giunta Denuzzo.

Non convince, ad esempio, la scelta di procedere con gli espropri tout court delle aree interessate, in ragione sia del gravoso esborso economico a carico dell’Ente che per i possibili contenziosi giudiziari che tale scelta potrebbe comportare.

Peraltro, se appaiono notevolmente sottostimati 300mila euro per detti espropri, va anche ricordata la presenza di un giudizio pendente dinanzi al Tar di Lecce promosso dai proprietari delle aree e del quale non si può non tener conto, onde evitare di esporre il Comune ad ulteriori contenziosi, tali da comprometterne persino la stabilità finanziaria.

Tali criticità avevano indotto la precedente amministrazione Bruno, di Centrosinistra, a percorrere una strada diversa e più credibile, valutando con l’assessore Resta le opportunità offerte dagli strumenti previsti nell’adottando Pug come le “compensazioni” ovvero accordi con i proprietari che avrebbero consentito al Comune di acquisire i terreni senza dispendio di risorse pubbliche ed evitare, appunto, complessi contenziosi giudiziari.

L’attuale amministrazione Denuzzo ha scelto, invece, un’altra strada che butta fumo negli occhi dell’opinione pubblica francavillese ma, di fatto, rischia di disattendere, ancora una volta, le aspettative dei residenti e degli operatori del commercio su area pubblica.

Per il Partito Democratico, ulteriori criticità rispetto al percorso oggi intrapreso riguardano le coperture finanziarie per la realizzazione dell’opera e la qualità stessa dell’intervento, per un costo previsto di 2.7 milioni di euro, dei quali solo uno è al momento disponibile.

E perplessità aggiuntive attengono alla previsione di una mega colata di asfalto – 22.500 mq – che trasformerebbe l’area da giardino a piazzale asfaltato appunto, caldo l’estate e freddo l’inverno e, perciò stesso, non in area attrezzata né in intervento in linea con le moderne politiche di sviluppo sostenibile.

Senza tacere sulla mancata previsione di recupero e valorizzazione delle antiche mura perimetrali del ‘700 presenti nell’area interessata.

Per il Partito Democratico il tema della nuova area mercatale del sabato poteva e doveva rappresentare l’occasione anche per aprire una riflessione seria ed un dialogo sociale partecipato, corresponsabile, rispetto alla situazione che attraversa il settore del commercio francavillese e sul suo futuro.

E’ anche per queste ragioni che, a nome della cittadinanza, esso chiede di conoscere ufficialmente tanto dal Sindaco Denuzzo quanto dall’Assessore competente quali strategie e interventi intendono mettere in campo. per supportare gli operatori economici di Francavilla Fontana e, soprattutto, come investire le risorse finanziarie in arrivo dal Governo per l’emergenza Covid-19.

Partito Democratico

Circolo di Francavilla Fontana