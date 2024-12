Per il divertimento dei bambini, e la gioia dei grandi che li accompagneranno, a partire dalle ore 18 di domenica 22 dicembre, a Mesagne si svolgerà l’evento “Il Natale dei bambini”, un pomeriggio dedicato all’allegria e all’intrattenimento per i più piccoli, con spettacoli ed attrazioni dislocati in Villa comunale e centro storico. A rendere entusiasmante l’evento, i ragazzi troveranno in Villa il castello luminoso, nel Centro storico il Trono con Babbo Natale, le simpatiche Mascotte, il sorprendente spettacolo di magia, il meraviglioso mondo delle bolle giganti, l’esilarante spettacolo del Clown Cabaret, il divertente equilibrista, il coinvolgente Led Show. L’iniziativa, promossa dal Comune di Mesagne in occasione del programma “Natale 2024”, è organizzata da “Lab Communications Eventi”.

Loro sono Raffaele Depalo, Laerte Martella e Simone Rosato: i tre apprezzati musicisti mesagnesi si esibiranno domenica 22 dicembre nello spettacolo “Canzoni di Natale al Balcone”; l’appuntamento è a partire dalle ore 19 in piazza Matteotti (Porta Piccola) a Mesagne, per un evento promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito del programma “Natale 2024” e realizzato in collaborazione con l’associazione “Questione di feeling”. Il pubblico potrà apprezzare una selezione di brani natalizi eseguiti in chiave swing, gospel, soul e rhythm & blues, in perfetta sintonia con una piacevole atmosfera di festa.