Sarà presentato mercoledì 29 gennaio 2025 il “Dossier Messe”, curato da Tranquillino Cavallo e da Mario Vinci, un’antologia di scritti che ha lo scopo di consentire a tutti, e non solo agli studiosi, di seguire in modo analitico quanto è stato pubblicato sul caso Messe nella nostra città a partire dal 1992 e, grazie alla nutrita appendice, anche prima ed oltre la dimensione locale. La motivazione profonda di tale operazione è di porre un argine allo scempio della storia, troppo spesso distorta o, peggio ancora, cancellata, con il rischio concreto di limitare un’intera cultura e la verità storica. La passione politica, e peggio ancora quella ideologica, quasi mai è amica della verità storica e le strumentali condanne retroattive hanno come risultato la demonizzazione del passato, con il risultato di avere una storia ridotta a pagine di errori ed orrori. Start alle ore 18 con la diretta streaming.

• Il “Dossier Messe” è una pubblicazione edita dall’Istituto Culturale Storia e Territorio di Mesagne.

• Pagine 400.

• Foto: 159.