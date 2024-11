Si terrà oggi, sabato 30 novembre, alle 18,30 presso il Teatro Comunale della città messapica, la presentazione e premiazione dei vincitori della Sessione di Inediti della XXI edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Mesagne”, a cura dell’associazione culturale “Solidea (1 Utopia)” OdV.

Saranno pubblicamente omaggiati e intervistati: per la Narrativa, Carola Cestari (Milano) con “Cambi di prospettive” (primo posto), Maria Carmela Miccichè (Scicli, Ragusa) con “La leggenda della fornace sul mare” (secondo posto) e Raffaella Ricci (Brindisi) con “Ritratto senza nome” (terzo posto); per la Poesia, Elisabetta LIBERATORE (Pratola Piacenta, L’Aquila) con “Diaspora” (primo posto), Paolo Camera (Torino) con “Polka di un’anima in pena” (secondo posto), Rita Stanzione (Roccapiemonte, Salerno ) con “Chiamarle tutte, le memorie”.

Nella mattinata, i vincitori saranno guidati in visita alle bellezze di Mesagne dai soci di Solidea.

La serata, che vanta il patrocinio dell’Amministrazione Comunale – Area Cultura e Turismo di Mesagne e del Dipartimento Studi Umanistici di Unisalento, sarà condotta da Flavio Dipietrangelo, Giampiera Di Monte, Pantaleo Ancora e Marina Poci e animata musicalmente dal Maestro Ermanno Corrado, violinista di chiara fama. Le letture saranno curate da Rita Greco e Ludovico Tenore.

Hanno operato in giuria, con il coordinamento del presidente di Solidea, Enzo Dipietrangelo, i signori: dottor Pantaleo Ancora (socio, Mesagne – BR), dottoressa Jlenia Loscanna (Erchie – BR),

dottoressa Rita Pacilio (poetessa, San Giorgio del Sannio – BN),

professor Damiano Poci (docente emerito, Mesagne – BR), avv. Diana Politano (Mondadori Bookstore – Mesagne BR), avv. Marina Poci, redattrice di Senza Colonne News e Il7 Magazine, (socia consigliera, Mesagne – BR, presidente Sessione Inediti).

La manifestazione si fregia della collaborazione dei soci di Solidea Claudia e Annarita Quaranta, Rosaria D’Errico, Georgiana Raluca Dosa, Maria Cellino, Vanessa Cavallo, Carmen Longo, Patrizia Destino, Silvia Franco e, per la logistica, Amedeo Cellino, Franco e Marcello Di Pietrangelo.

L’evento, ideato e curato da Enzo Dipietrangelo, presidente di Solidea, si concluderà con il lancio del bando della XXII del Premio.