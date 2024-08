Sabato 31 agosto, alle ore 20.30, presso la piazza d’armi del castello normanno-svevo di Mesagne, torna l’annuale appuntamento estivo “Incontri Letterari”, a cura dell’associazione culturale “Solidea (1 Utopia) odv”, per la presentazione e la premiazione dei vincitori delle sezioni di Narrativa, Saggistica e Poesia, sessione Editi, della precedente XX edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Mesagne”.

Provenienti da tutta Italia, vincitori, giurati e collaboratori raggiungeranno Mesagne per partecipare alla serata, presentata da Flavio Dipietrangelo e Marina Poci, e animata musicalmente del “Duo Bohémiens”, nato nel 2023 dall’incontro del saxofonista e didatta Isacco Buccoliero e del pianista e compositore Andrea Siano.

Nel corso dell’evento, che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale di Mesagne – Area Cultura e Turismo, e del Dipartimento di Studi Umanistici di UniSalento (Lecce), saranno presentati e premiati: per la Sezione Narrativa, il dottor Roberto Robert (Bergamo) con il romanzo “Finché suona la campana”, Ed. Silele, 2021; per la sezione Saggistica, il dottor Alberico Bojano (Caserta) con il saggio “Gioacchino Toma – Sorvegliato politico tra artisti, sotterfugi e nobiltà”, Ed. Guida, 2017; per la sezione Poesia, il professor Giuseppe Carracchia (Torino) con la silloge “Le stanze della luce”, Ed. Moretti&Vitali, 2022.

Le interviste saranno a cura, rispettivamente, del professor Marcello Ignone (Latiano), docente emerito, autore del famoso Dizionario Mesagnese; del professor Vincenzo Bianco, docente, dottore di ricerca presso UniSalento; dell’avvocata Marina Poci, redattrice de Il7 Magazine e Senza Colonne News.

Saranno salutati e pubblicamente omaggiati dall’associazione anche altri partecipanti al Premio che si sono brillantemente classificati nella graduatoria finale.

Hanno operato in giuria, con competenza e disponibilità: per la sezione Narrativa, Luigi Montanelli, di Bergamo, docente e dirigente scolastico emerito, Maria Grazia Bevilacqua, docente in Torino, Paola D’Agaro, docente in Pordenone, Marcello Ignone, docente emerito in Latiano, presidente di sezione; per la sezione di Saggistica, il professor Andrea Scardicchio, docente di Letteratura Italiana Contemporanea presso UniSalento, presidente di sezione; la dottoressa Katiuscia Di Rocco, direttrice della Biblioteca Arcivescovile Annibale De Leo, il professor Vincenzo Bianco di UniSalento, il dottor Giorgio Spezzaferri, Vice Questore Vicario a Mantova, il prof. Francesco Isolani, docente emerito di Liceo Classico in Roma; per la sezione Poesia, Rita Greco, poetessa e attrice, presidente di sezione, Marina Poci, redattrice Senza Colonne News e Il7 Magazine, Giuseppe Cerbino, critico letterario, Gianpaolo Mastropasqua, medico psichiatra e poeta.

Brevi letture tratte dalle opere vincitrici saranno curate da Rita Greco, dal dottor Pantaleo Ancora, regista e attore di Solidea, e dalla professoressa Silvia Merenda.

Durante la serata, sarà conferito il premio “Volontariato” in memoria del dottor Luigi Nibio, amico di Solidea, recentemente scomparso, e sarà dato spazio alla testimonianza dei rappresentanti dell’AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi), di cui a Mesagne è attiva da qualche tempo una sezione.

L’evento sarà arricchito dal consueto momento teatrale curato da Rita Greco, che si esibirà in un monologo tratto da “Lettera aperta”, romanzo autobiografico della scrittrice siciliana Goliarda Sapienza.

Le socie di Solidea Maria Cellino, Georgiana Raluca Dosa, Stefania Radeglia, Silvia Franco, Vanessa Cavallo, Claudia Quaranta e Anna Rita Quaranta accoglieranno gli ospiti in arrivo al castello di Mesagne e cureranno il banco libri presente all’entrata.

La logistica è affidata ai soci Franco Dipietrangelo, Amedeo Cellino e Marcello Di Pietrangelo.

L’evento, il cui ingresso è libero e gratuito, è ideato e organizzato dal dottor Enzo Dipietrangelo, presidente di Solidea.