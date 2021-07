Comunico la indisponibilità a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale che si terrà in data odierna con inizio alle ore 17,30 con all’oggetto l’approvazione del Rendiconto finanziario 2020 perché, così come già comunicato con altra separata nota dei gruppi di opposizione, la convocazione della stessa è stata fatta in spregio al dettato normativo e nello specifico al mancato rispetto dei termini sanciti dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale di contabilità per la messa a disposizione dei consiglieri comunali dei documenti di cui all’odg integrando uno specifico profilo di legittimità e determinando la lesione del cd. ius ad officium dei consiglieri comunali.

Mi corre comunque l’obbligo ringraziare i gruppi consiliari tutti che su mia richiesta, durante la Conferenza dei capigruppo del 14 luglio u.s., avevano dato la disponibilità ad iniziare la seduta odierna alle ore 17.30 invece che alle ore 16 così come inizialmente previsto.

Massimiliano Oggiano

Capogruppo Fratelli d’Italia

Vicepresidente del Consiglio Comunale di Brindisi