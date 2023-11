“È stato finalmente consegnato il progetto esecutivo per il DH di Oncoematologia dell’ospedale Perrino di Brindisi. Nei prossimi due giorni saranno trasmessi gli elaborati al verificatore già nominato, che ha 45-60 giorni per esprimersi. Gli elaborati saranno altresì trasmessi, per i pareri di competenza, al Comune di Brindisi e ai Vigili del fuoco.

Tra quindici giorni inviteremo in audizione i verificatori, il Comune di Brindisi e i Vigili del fuoco, per chiedere di accelerare al massimo il procedimento, scusandoci per il pressing utile solo a fare in fretta per un servizio indispensabile nel processo di cura.”

Lo dichiara il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione,Fabiano Amati.

“Combatto dal gennaio 2021 per la costruzione del nuovo DH di Oncoematologia del Perrino di Brindisi. Dopo aver fatto di tutto per reperire la fonte di finanziamento, 8 milioni di euro, trovata nei residui art. 20 della Legge n.67 del 1988, e dopo aver ottenuto l’autorizzazione regionale, attendiamo ora gli ultimi pareri per la pubblicazione della gara d’appalto. L’attuale situazione strutturale del DH di Oncoematologia è insostenibile, come ripetutamente denunciato dai pazienti, dalle loro famiglie e dai direttori delle due unità operative Saverio Cinieri e Domenico Pastore. Infatti, ci sono circa 130 persone al giorno che si curano per malattie oncologiche in spazi improponibili. Una situazione che non si può tollerare e su cui nessuna giustificazione appare plausibile.”