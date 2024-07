Esprimiamo profonda gratitudine nei confronti del Dirigente Dott. Giuseppe Massaro e degli agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato che, con la collaborazione della Squadra Mobile di Brindisi, del Commissariato di Ostuni, dei reparti prevenzione crimine Puglia, dei cinofili dell’ufficio polizia frontiera di Brindisi, hanno avviato e condotto l’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi, all’esito della quale è stata disvelata e disarticolata una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione “Piazza Pulita”, che ha il merito di aver stroncato la recrudescenza di fenomeni criminali manifestatisi attraverso l’attività di spaccio ma anche con episodi di inaudita ed intollerabile violenza andati in scena nel cuore antico della città faticosamente sottratto al dominio della criminalità organizzata, dimostra – ancora una volta – quanto l’impegno per l’affermazione della cultura della legalità non debba conoscere sosta.

La giovane età di molte delle persone coinvolte negli arresti, il fatto che il ritrovato protagonismo della città, divenuta dopo tanto lavoro punto di riferimento per molti giovani del territorio, abbia rappresentato per alcuni terreno fertile per compiere attività criminose, impone a tutti una riflessione sullo spaccato che emerge dalla lunga ed articolata indagine posta in essere dagli inquirenti.

Come Partito Democratico avvertiamo il dovere di favorire sempre più il confronto e il dialogo tra le Istituzioni, le formazioni politiche presenti sul territorio, le associazioni, le parrocchie, il mondo della scuola, i singoli cittadini, al fine di continuare ad impedire che lo sviluppo della nostra comunità sia inquinato e condizionato da forme più o meno pervasive o evidenti di illegalità. Non consentiremo che gli sforzi fatti negli ultimi trent’anni vengano vanificati da chi non ha ancora compreso che Mesagne ha scelto di emanciparsi dal giogo della criminalità organizzata e non intende tornare indietro.

Partito Democratico di Mesagne