Abbiamo aspettato pazientemente che passasse qualche giorno dal discorso che il Sindaco ha pronunciato nel corso della festa patronale per evitare di alimentare una polemica in giorni particolari e sentiti per tutta la cittadinanza.

Non potevamo però sottacere un passaggio che consideriamo scorretto dal punto di vista tecnico, fortemente inopportuno dal punto di vista politico e lesivo e delegittimante dei diritti dei bambini e ragazzi con disabilità. La questione verte sulla fuorviante correlazione avanzata dal Sindaco tra la mancata organizzazione del cartellone estivo e i maggiori stanziamenti necessari per il servizio di integrazione scolastica, dedicato specificatamente ai bambini con lo spettro dell’autismo.

A nostro avviso mettere sullo stesso piano due fattispecie di spesa assolutamente incompatibili e nettamente separate appare un modo maldestro del Sindaco di irretire l’opinione pubblica rifuggendo dalle proprie innegabili responsabilità.

Il servizio di integrazione scolastica rappresenta un supporto importantissimo per i ragazzi con disabilità e per le loro famiglie. Su di esso, la passata amministrazione di centrosinistra ha inteso investire risorse, rendendolo uno dei migliori servizi dell’offerta in ambito sociale del Comune di Brindisi.

Oggi, invece, con l’inopportuna e infelice correlazione con le manifestazioni estive, si rischia, ingiustamente, di far passare questo importante servizio come un ‘peso’ per tutta la cittadinanza.

D’altronde è ancora più grave la circostanza che ad oggi, al contrario di quanto dichiarato, non esiste alcun maggiore stanziamento finalizzato allo scopo.

Allo stato, pertanto, quanto annunciato dal Sindaco davanti a migliaia di cittadini è da annoverare tra le dichiarazioni demagogiche e strumentali.

Purtroppo la realtà invece vede un aumento di casi di disabilità che rientrano in quelli più gravi che obbligherà l’amministrazione a individuare ulteriori risorse per permettere l’accesso al servizio.

Per questo sollecitiamo il Sindaco a stanziare immediatamente e concretamente delle risorse aggiuntive per l’integrazione scolastica mediante atto di giunta per dare un riscontro concreto a tante famiglie in attesa di risposte.

I capigruppo consiliari

Francesco Cannalire, Lino Luperti, Alessandro Antonino, Michelangelo Greco, Diego Rachiero, Giampaolo D’Onofrio