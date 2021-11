Nell’ambito della programmazione Puglia Sounds Producers 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro), il 9, 10 e 11 novembre 2021 OrchestrAzione andrà in onda in streaming su piattaforma digitale (YouTube) e sui canali social di OrchestrAcademy e AYSO (Apulian Youth Symphony Orchestra).

L’originale progetto di produzione musicale vede protagonisti i giovani musicisti di AYSO in un racconto per immagini e orchestra, una inedita versione di una performance visuale originata da una musicale. I video interpretano la complessità di una partitura orchestrale per riproporla in una versione suggestiva ed evocativa. Le riprese video di alcune performance di AYSO ensemble sono la base per generare una sequenza di frammenti visivi animati dal gesto performativo dei musicisti. Il brano orchestrale, fondato su complessi elementi compositivi (ripetizione, contrasto, dinamica, timbro), ispira il video: l’orchestra viene segmentata, variata, moltiplicata seguendo gli elementi presenti in partitura.

Per la produzione sono state scelte composizioni di musica classica del nostro tempo che ben sintetizzano i tanti aspetti stilistici della nostra epoca con echi etnici, minimalisti o addirittura pop.

OrchestrAzione rivisita l’idea tradizionale del concerto di musica classica e diventa veicolo di un linguaggio musicale accessibile e alla portata di tutti. La pubblicazione dei video sarà accompagnata da clip, post e album fotografici che racconteranno i retroscena, l’energia e le emozioni che permeano le prove e i concerti di un gruppo orchestrale composto da giovani talenti provenienti da diversi conservatori italiani.

È molto interessante pensare che si possa interpretare con immagini un concerto di musica classica in maniera originale, seguendo il ritmo della partitura – sottolinea il Direttore artistico, Teresa Satalino – Destrutturare l’esecuzione dell’orchestra ha permesso di analizzarne l’essenza e ricomporla in una nuova forma, avvicinando il lavoro dell’editing video a quello di un compositore. L’idea di esprimere un brano orchestrale in maniera performativa, attraverso l’immediatezza delle immagini e dei gesti, non può che stimolare il pubblico ad avvicinarsi ai segreti che si celano all’interno di una partitura musicale.

AYSO ci ha dato l’opportunità di sperimentare la musica classica in forme alternative ed OrchestrAzione ne è l’esempio. Ritrovarsi in un ambiente così stimolante, con ragazzi provenienti da diverse regioni italiane, crea una energia unica che cerchiamo di esprimere al meglio con la nostra musica – commentano i giovani musicisti protagonisti del progetto.

Il lancio del nuovo progetto video di Ayso coincide con l’apertura delle audizioni per le produzioni di Ayso del 2022, aperte a musicisti provenienti da tutta Italia di età compresa tra i 14 e i 27 anni. Il 2022 sarà per AYSO un anno ricco di novità, ospiti eccezionali e nuovi progetti, tra cui la costituzione di tre diversi organici: l’Orchestra Sinfonica Giovanile, I solisti di AYSO e AYSO Academy. Per maggiori dettagli basterà consultare il bando sul sito internet www.orchestracademy.it.

CONTATTI

Website: www.orchestracademy.it

Facebook: https://www.facebook.com/orchestrAcademy/

Instagram: @ayso.orchestra; https://www.instagram.com/apulian_youth_symphony/

YoutTube: https://www.youtube.com/channel/UCHy6rHTPafeAmh4Yaw_fsDA