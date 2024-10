L’Amministrazione Comunale di Oria annuncia il potenziamento dei servizi sanitari nel Distretto 3 di Francavilla Fontana-Oria, un risultato ottenuto grazie al forte impegno dell’Assessore ai Servizi Sanitari e alle Politiche Sociali, Elena Marrazzi.

Grazie alle sue sollecitazioni e alla collaborazione con la direzione dell’ASL di Brindisi, e soprattutto grazie al contributo concreto del direttore dott. Argentieri, il distretto si arricchisce di una nuova sala prelievi, operativa dal 14 novembre – con prenotazioni CUP a partire dall’11 novembre – e di un ecografo utile agli ambulatori di urologia, reumatologia e per l’attività consultoriale di ginecologia. Questi interventi mirano a potenziare l’offerta sanitaria locale, rendendo i servizi più accessibili e garantendo prestazioni di qualità a tutta la popolazione.



“Sono particolarmente soddisfatta per questo risultato e che siano state accolte le mie sollecitazioni. Il miglioramento dei servizi – dice l’Assessore Marrazzi – è frutto di un dialogo costante tra le diverse realtà coinvolte, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di salute del territorio. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per rafforzare la fiducia dei cittadini nei servizi pubblici e per promuovere il benessere della comunità. L’amministrazione – con in testa il Sindaco Cosimo Ferretti – continuerà a lavorare per garantire una sanità più vicina alle persone, investendo nel miglioramento continuo delle strutture e delle prestazioni offerte”.