Al via nel Centro donazione sangue dell’ospedale di Ostuni le procedure per l’aferesi di plasma e piastrine destinati alla produzione di farmaci.

“Questo risultato – spiega Antonella Miccoli, direttore del Servizio di Medicina Trasfusionale della Asl, a cui fa capo il centro di Ostuni – è stato raggiunto grazie alla valida collaborazione delle associazioni di donatori. Il prelievo di plasma e piastrine in aferesi – prosegue – viene effettuato con un separatore cellulare che divide la parte liquida del sangue da quella corpuscolata, attraverso una rotazione meccanica con un kit sterile monouso. Nella donazione globuli rossi e globuli bianchi vengono restituiti al donatore, mentre il plasma viene utilizzato per la terapia trasfusionale e per produrre nuovi farmaci. Dal plasma, per esempio, si ricavano i fattori di coagulazione necessari a farmaci per curare malattie come l’emofilia e l’albumina per pazienti con malattie epatiche e non solo. Sono procedure innovative con un prodotto qualitativamente superiore”.

Il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio sottolinea l’importanza di questo traguardo: “l’ospedale di Ostuni contribuisce al trattamento di quelle malattie che richiedono prodotti derivati ​​dal plasma. Un passo significativo per l’autosufficienza del sistema sanitario, in linea con gli obiettivi del Centro regionale sangue. Continueremo a investire in questo ambito che è fondamentale per la salute dei cittadini”.

Per ora le donazioni vengono programmate solo il venerdì, su prenotazione delle associazioni di volontariato. I donatori non iscritti ad associazioni possono contattare direttamente il servizio di Medicina Trasfusionale dell’ospedale Perrino al numero 0831 537274.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI