Il Comune di Ostuni, in collaborazione con Lilie Service, annuncia un nuovo appuntamento con “Ostuni Street music”, la kermesse di musica dal vivo che intratterrà i visitatori del centro storico in occasione della Pasquetta. L’evento, che si terrà il 1 aprile dalle ore 16:00 alle ore 21:00, trasforma piazza della Libertà e i suggestivi vicoli caratteristici di Ostuni in un palcoscenico vivace e coinvolgente.

In scena quattro tra le più rinomate band dell’intrattenimento e del divertentismo pugliese: i Bari Blues Connection, duo straordinario composto da Claudio De Pascale e Dado Magnetico, che esplora le sonorità del blues da Howlin’ Wolf a Muddy Waters, con un mix elettroacustico che promette di catturare l’attenzione di tutti.

I Manafolk: una formazione di cinque musicisti che, dal 2011 ad oggi, ha rivoluzionato il panorama della folk music italiana con un mix coinvolgente di ritmi tradizionali provenienti da tutto il mondo, dalla pizzica salentina al folk irlandese.

Ad Ostuni Street Music tornando anche gli Njoy: band pop rock nata nel 2007, composta da talentuosi musicisti provenienti da diversi background musicali, pronti a far ballare il pubblico con le loro energiche performance. La quarta band è i Tiramisù Live: un gruppo versatile che spazia dalla musica italiana a quella internazionale, offrendo singoli, medley e arrangiamenti unici che renderanno ogni momento della giornata ancora più speciale.

“Ostuni Street Music” promette di essere un evento che unisce la tradizione musicale alla vivacità delle strade del centro storico, regalando ai partecipanti un’esperienza indimenticabile in una delle città più affascinanti della Regione Puglia.