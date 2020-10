Il Liceo “Ettore Palumbo” di Brindisi è stato scelto dal Ministero dell’Istruzione per rappresentare la Puglia al Girohack, iniziativa didattica nazionale che ha visto impegnate 12 scuole italiane in rappresentanza delle dodici regioni attraversate dall’edizione del Giro d’Italia 2020.

Per 72 ore, un team composto da otto studenti della 4^ B Linguistico è stato impegnato nell’ideare una tappa del Giro d’Italia 2021, rispondendo ad una serie di quesiti tecnici e organizzativi. Gli studenti hanno vestito i panni di veri esperti del settore e hanno evidenziato le competenze acquisite in diversi ambiti (storico, sportivo, economico, ambientale, sociologico e digitale).

Il laboratorio si è svolto nella sede della History Digital Library, che ha messo a disposizione degli studenti tecnologia digitale e collaborazione.

La maratona ciclistica digitale (Hackathon viene dalla fusione di hacker e marathon) ha prodotto l’ideazione della “Tappa degli Ulivi”, sul percorso Otranto-Polignano, che si sviluppa lungo la costa fino a Brindisi, per poi attraversare la valle d’Itria e ridiscendere verso l’Adriatico. L’intento è stato quello di evidenziare la bellezza del territorio, ma anche di sensibilizzare il pubblico sui problemi che affliggono uno dei simboli culturali e agricoli della regione: l’ulivo, devastato dalla Xylella.

L’impegno dei ragazzi è stato ripagato dalla conquista della maglia ciclamino, per aver ideato la tappa più veloce, apprezzata dagli sprinter. Una grandissima soddisfazione per il team Puglia, composto da Antonio Antonica, Alberto D’Agnano, Helena Dell’Abate, Gemma Morelli, Davide Panzanaro, Pasquale Saponaro, Marta Serinelli, Marta Tundo, coordinati dalla prof.ssa Adele Murri.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Oliva, cha da sempre incoraggia la partecipazione degli studenti del “Palumbo” ad attività didattiche innovative, ringrazia il Ministero per aver selezionato, ancora una volta, il Liceo “Palumbo” ed esprime grande apprezzamento per il progetto presentato dal team 4^BL, di grande qualità ed originalità, come affermato anche dal DG del Ministero, dr.ssa Simona Montesarchio.

La collaborazione fra il Liceo Palumbo e la History Digital Library proseguirà nel corso dell’anno scolastico grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Istruzione ottenuto dal Liceo “Palumbo”, con il quale il MI ha riconosciuto la History Digital Library sede ideale per supportare la scuola in questo difficile periodo. La sala multimediale e le attrezzature digitali consentiranno lo svolgimento di laboratori sia in presenza che da remoto, nel pieno rispetto della normativa anticovid.