Prima sconfitta stagione per la Sidea Group Junior Fasano, superata al PalaTacca dal Cassano Magnago per 35-33 nel posticipo del 4° turno della Serie A Gold.

Buono è stato l’avvio di gara della compagine fasanese, che si porta sull’1-4 dopo 4’ e fa registrare il + 4 all’11’ (5-9). I locali reagiscono con un parziale di 4-0, recuperando dal 6-10 al 10-10 del 15’, e passando in vantaggio (13-11 al 20’), ma il finale di frazione sorride nuovamente agli ospiti, che impattano sul 17-17, risultato dell’intervallo.

La prima parte del secondo tempo viaggia sui binari dell’equilibrio sino al 35’, con la formazione lombarda che in seguito prende il sopravvento per 8’, durante i quali piazza break di 5-1, e giunge sul +5 (27-22 al 43’). Con un analogo parziale tra 45’ e 50’, favorito anche dalle parate di Oronzo Monopoli, la Junior torna in partita, pareggiando sul 28-28, ma nei minuti finali il Cassano Magnago mostra più lucidità portando a casa l’intera posta in palio, grazie anche ad un errore dei biancazzurri nell’ultimo possesso, che, a pochi istanti dal termine, avrebbe potuto regalare a Flavio Messina e compagni la parità. La sfida si conclude con il goal sulla sirena del 35-33 a favore dei varesini, che dunque restano a punteggio pieno, a differenza dei pugliesi, attesi sabato prossimo nel nuovo Palazzetto dello sport dal match contro la Raimond Ego Sassari, ultimo in campionato prima della doppia sfida europea contro i cechi dell’SKKP Brno.

<>.

Tabellino

Cassano Magnago-Sidea Group Junior Fasano 35-33 (17-17 p.t.)

Cassano Magnago: Medicina, Fantinato 4, Moretti 9, Monciardini, Lazzari, Saitta 4, La Bruna, Branca, Bassanese 5, Salvati, Kabeer 1, Battaglia, Dorio 1, Mazza 4, Savini 7, Riva. All.: Matteo Bellotti.

Sidea Group Junior Fasano: Torbjorsson 2, Angiolini 7, Amato, Pugliese 6, Leban, Messina 3, Boggia, Monopoli, Cantore 8, Vinci, Beharevic, Knezevic 7, Corcione. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Rhim-Plotegher.

Risultati della 4^ giornata: Teamnetwork Albatro-Bozen 22-23, Carpi-Trieste 32-26, Secchia Rubiera-Raimond Ego Sassari 27-31, Macagi Cingoli-Sparer Eppan 31-30, Conversano-Brixen 27-23, Alperia Black Devils-Pressano 31-26, Cassano Magnago-Sidea Group Junior Fasano 35-33.

Classifica: Conversano, Cassano Magnago e Bozen 8, Brixen e Sidea Group Junior Fasano 6, Alperia Black Devils* e Raimond Ego Sassari 4, Trieste*, Teamnetwork Albatro, Macagi Cingoli e Carpi 2, Pressano e Secchia Rubiera 1, Sparer Eppan 0. *Una partita in meno (si recupera in terra alto-atesina il 4/10).

Prossimo turno (7/10): Bozen-Cassano Magnago, Pressano-Macagi Cingoli, Conversano-Secchia Rubiera, Sparer Eppan-Carpi, Trieste-Teamnetwork Albatro, Brixen-Alperia Black Devils, Sidea Group Junior Fasano-Raimond Ego Sassari (ore 19).

UFFICIO STAMPA