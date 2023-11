Riparte con una vittoria il cammino in Serie A Gold della Sidea Group Junior Fasano, che stasera ha superato a domicilio il Secchia Rubiera per 20-26 nel recupero della 6^giornata.

Nel PalaBursi è subito buono l’impatto dei campioni d’Italia in carica, avanti sul +3 all’8’ (2-5) ed ancora più decisi nell’accelerazione tra il 15’ ed il 21’, con il risultato che passa dal 4-5 al 4-9. Il margine non cambia nella fase successiva, quando gli ospiti toccano anche il +5 (9-14 al 29’) rientrando in vantaggio all’intervallo sul 10-14.

La reazione della compagine emiliana, in avvio di ripresa, porta i padroni di casa sul -2 (13-15 al 34’) e poi sul -1 (16-17 al 37’), ma, con grande lucidità, la formazione biancazzurra è abile a ritrovare il bandolo della matassa, riprendendo la contesa nelle proprie mani con il nuovo allungo sul 16-19 del 39’, divenuto 17-22 al 46’. Trascinata anche dalle parate di Alessandro Leban e dalle reti di Davide Pugliese (miglior realizzatore di serata con 8 marcature), la compagine fasanese mette poi in ghiaccio l’incontro, spingendosi sul +7 (18-25) a 4’ dalla fine, e chiudendo la sfida sul definitivo 20-26.

Buona la prestazione nel complesso della Junior Fasano, che però non ha molto tempo per festeggiare, dato che già alle ore 19 di sabato, 11 novembre, tornerà in campo nel match casalingo dell’8^ giornata contro il Trieste. Il calendario, irto di impegni, proseguirà poi con la doppia trasferta alto-atesina del 15 e 18 novembre, quando saranno affrontati rispettivamente Bozen (recupero del 7° turno) ed Eppan.

Tabellino

Secchia Rubiera-Sidea Group Junior Fasano 20-26 (p.t. 10-14)

Secchia Rubiera: D. Bartoli, Benci, Bortolotti, Naghavialhosseini 1, Oleari 2, Kasa 5, R. Bartoli 3, Beorlegui 3, Meletti, Giovanardi, Moreno De La Santa Jimenez 3, Strada, Bonassi, Voliuvach, Boni, Ceccarini 3. All.: Alessandro Fusina.

Sidea Group Junior Fasano: Torbjornsson 2, Angiolini 4, Amato 1, Pugliese 8, Leban, Messina 1, Boggia 1, Cantore 5, Vinci, Beharevic, Knezevic 4, Legrottaglie, Corcione. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Rhim-Plotegher.

Risultati dei recuperi della 6^ giornata: Secchia Rubiera-Sidea Group Junior Fasano 20-26, Raimond Ego Sassari-Bozen 26-26.

Classifica: Brixen e Conversano 12, Bozen* 11, Sidea Group Fasano*, Cassano Magnago e Alperia Black Devils 10, Raimond Ego Sassari 7, Teamnetwork Albatro 6, Macagi Cingoli, Sparer Eppan, Trieste e Carpi 4, Pressano e Secchia Rubiera 1. *Una partita in meno (recupero del 7° turno il 15.11 alle 19 a Bolzano).

Prossimo turno (11 novembre–8^ giornata): Teamnetwork Albatro-Brixen, Carpi-Conversano, Secchia Rubiera-Bozen, Macagi Cingoli-Alperia Black Devils, Raimond Ego Sassari-Sparer Eppan, Cassano Magnago-Pressano, Sidea Group Junior Fasano-Trieste (ore 19).

In occasione della gara di sabato tra Sidea Group Junior Fasano e Trieste, si ricorda che

sarà possibile accedere al Palazzetto dello Sport solo tramite percorso pedonale accedendo dall’ingresso sito nella strada comunale San Lorenzo, con la possibilità di parcheggiare nella vicina palestra Zizzi, o nelle adiacenti via Campioni D’Italia 2014, via Rita Levi Montalcini e via Rodolfo Falcolini.

È comunque fortemente consigliato giungere a piedi, al fine di evitare problemi di viabilità, essendo la struttura sportiva a pochi passi dal centro cittadino. Il costo del biglietto per assistere al match è di 5€ (ridotto di 3€ per ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, gratuito per gli under 14).

La partita sarà trasmessa anche gratuitamente in diretta streaming al link www.youtube.com/watch?v=XQmc4pQCC18.

