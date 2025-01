“Mentre Federmeccanica continua ad offendere i lavoratori, il governo in silenzio ignora quanto da tempo le organizzazioni sindacali chiedono, ed in particolare l’assenza assoluta di tutela della dignità dei lavoratori nella proposta di rinnovo contrattuale avanzata nei mesi scorsi”. Lo dichiara in una nota l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano, che esprime la propria solidarietà ai lavoratori che ieri, anche in tante città del Mezzogiorno d’Italia, hanno protestato contro le attuali politiche che rischiano di aumentare il precariato.

“Tutto ciò si aggiunge alle difficoltà nella gestione di questa fase di transizione energetica per territori, anche in questo caso “sensibili” come Brindisi, e per i quali le prospettive future restano ancora troppo incerte davanti ad un processo di decarbonizzazione – conclude l’europarlamentare -che andrebbe affrontato con responsabilità, attenzione alle esigenze dell’ambiente e del territorio, tutelando i livelli occupazionali, e non con semplici e vuoti slogan”.