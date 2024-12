Si è svolto oggi 18 dicembre, presso la Direzione Generale di Brindisi, in Via Napoli n.8, il sit- in dei lavoratori e delle lavoratrici della LadisaSrl, impegnati nell’appalto di ristorazione ospedaliera per l’ASL di Brindisi.

Durante l’incontro, le rappresentanze sindacali di Filcams CGIL Brindisi e Fisascat CISL Taranto Brindisi, hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo alla decisione unilaterale della Società Ladisa Srl di ridurre l’orario di lavoro per i dipendenti impegnati nei presidi ospedalieri di Ceglie Messapica, Cisternino, Mesagne e San Pietro Vernotico.

“La Ladisa ha preso in carico l’appalto di ristorazione ospedaliera a partire dal giugno 2024, e il cambio appalto è stato gestito in modo regolare, con il mantenimento delle stesse condizioni contrattuali e normative. Non erano emerse criticità significative al momento del subentro e tutto indicava una transizione senza problemi. Pertanto, non comprendiamo la decisione di ridurre l’orario di lavoro a soli 4 mesi dal passaggio, soprattutto in assenza di dati oggettivi che giustifichino tale mossa”, dichiara la Segretaria Fisascat CISL Taranto Brindisi, Maria Scala Vinci.

La Segretaria Filcams CGIL Brindisi, Claudia Nigro, aggiunge: “Pretendiamo che venga fatta chiarezza su queste motivazioni aziendali, e vogliamo evidenziare che, oltre alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, è essenziale preservare l’efficienza e la qualità del servizio, soprattutto in un ambito così delicato come quello ospedaliero”.

I dirigenti dell’ASL, dopo aver preso atto delle problematiche sollevate, hanno riconosciuto la serietà della situazione e si sono impegnati a trovare soluzioni condivise e tempestive per garantire la tutela dei livelli occupazionali e reddituali dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

Le Segreterie sindacali di Filcams CGIL e Fisascat CISL, concludono: “Ribadiamo la necessità di affrontare con urgenza questa situazione, evitando che le problematiche legate alla riorganizzazione aziendale ricadano negativamente sui lavoratori, e chiediamo un incontro con la direzione di LadisaSrl per risolvere la questione in tempi brevi”.

LE SEGRETARIE TERRITORIALI

FILCAMS CGIL FISASCAT CISL