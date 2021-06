In relazione all’ordinanza n.17 del 9 giugno 2021 che vieta la circolazione e sosta nelle vie del Centro dopo le ore 20.30 fino al 30 settembre 2021, si ricorda che per i residenti, nelle vie interessate dall’ordinanza, è previsto un pass all’interno delle aree inibite.

I pass per i residenti rilasciati lo scorso anno saranno validi fino al 30 giugno 2021.

Le nuove richieste per i pass validi a partire dall’1 luglio 2021, potranno essere scaricate dal sito del Comune di Brindisi: www.comune.brindisi.it, compilate ed inviate insieme a copia della carta di circolazione del veicolo ed un documento di riconoscimento, all’indirizzo email: passestate@comune.brindisi.it. Oppure consegnate a mano presso Palazzo di Città: Ufficio Lavori Pubblici c/o Alessandra Taurisano o Ufficio Gabinetto c/o Palmina Maionchi, da lunedì a venerdì ore 9-12 e giovedì anche nel pomeriggio ore 15 – 17.30.

Per coloro che risiedono nella zona interdetta al traffico del centro e non sono in possesso dei pass rilasciati lo scorso anno (hanno cambiato l’auto o risiedono in centro da quest’anno o hanno smarrito il pass), possono recarsi a Palazzo di Città sempre presso gli uffici e il personale indicati sopra, portando con sè la copia della carta di circolazione del veicolo ed un documento di riconoscimento per avere immediatamente un pass provvisorio.