La Camera del lavoro di Brindisi prosegue oggi alla sua massiccia campagna referendaria intitolata “Per il lavoro ci metto la firma”, un’iniziativa cruciale mirata a sensibilizzare e mobilitare i cittadini sui diritti dei lavoratori e sulla sicurezza sul lavoro.

Con un totale di 152 iniziative distribuite nei due mesi estivi, il sindacato dimostra il proprio impegno incessante per la tutela dei diritti dei lavoratori nel territorio di Brindisi. Sono previste 66 iniziative a maggio e 86 a giugno, che si terranno nelle piazze di tutti i comuni del Brindisino, evidenziando la portata e la serietà dell’impegno del sindacato.

La campagna è incentrata su quattro quesiti referendari cruciali:

1. Reintegrazione sul Posto di Lavoro: Si mira a cancellare le norme che impediscono la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo avvenuto dopo il 2015.

2. Tutele Contro i Licenziamenti Illegittimi: L’obiettivo è eliminare il tetto massimo all’indennizzo per i licenziamenti ingiustificati, specialmente per i lavoratori di piccole imprese con meno di quindici dipendenti.

3. Contratti di Lavoro Precari**: Si propone di superare la precarietà dei contratti di lavoro, abolendo la liberalizzazione dei contratti a termine usati senza specifiche causali.

4. Sicurezza nel Sistema degli Appalti: Questo quesito vuole rendere più sicuro il lavoro nel sistema degli appalti eliminando le norme che escludono la responsabilità solidale delle aziende committenti in caso di infortuni o malattie professionali.

Nelle immediate giornate del 13, 14 e 15 maggio, la CGIL ha organizzato tre eventi chiave per sostenere questa campagna:

– 13 Maggio: Assemblea pubblica intercategoriale a Mesagne, c/o Associazione Di Vittorio, ore 17:00.

– 14 Maggio: Assemblea pubblica intercategoriale a Francavilla Fontana, c/o Castello Imperiali, ore 17:00.

– 15 Maggio: Assemblea pubblica intercategoriale a San Pietro Vernotico, c/o Centro Anziani, ore 17:00.

Di seguito il riepilogo dettagliato per ciascun comune che include i giorni, gli orari e i luoghi specifici delle iniziative previste per maggio e giugno.

Maggio

Brindisi

– 11/05: Piazza della Vittoria, 18:00-21:00

– 18/05: Piazza della Vittoria, 18:00-21:00

– 23/05: Mercato Settimanale, 8:30-12:30

– 30/05: Mercato Settimanale, 8:30-12:30

Erchie**

– 11/05: Mercato Settimanale, 8:30-12:30

– 18/05: Mercato Settimanale, 8:30-12:30

Mesagne

– 11/05: Piazza V. Emanuele II, 17:30-21:00

– 18/05: Piazza V. Emanuele II, 17:30-21:00

San Pancrazio Salentino

– 11/05: Piazza Umberto I, 10:00-13:00 e 17:00-20:00

– 12/05: Piazza Umberto I, 10:00-13:00 e 17:00-20:00

– 15/05: Mercato Settimanale, 9:30-12:30

– 22/05: Mercato Settimanale, 9:30-12:30

– 29/05: Mercato Settimanale, 9:30-12:30

San Donaci

– 14/05: Mercato presso Palazzetto, 9:00-12:00

– 21/05: Mercato presso Palazzetto, 9:00-12:00

Villa Castelli

– 14/05: Mercato Settimanale del Martedì, 8:30-12:30

– 21/05: Mercato Settimanale del Martedì, 8:30-12:30

Oria

– 15/05: Mercato Via Frascata, 9:00-12:00

– 22/05: Mercato Via Frascata, 9:00-12:00

– 29/05: Mercato Via Frascata, 9:00-12:00

San Pietro Vernotico

– 16/05: Presso Ospedale Melli, 8:30-12:30

– 23/05: Presso Ospedale Melli, 8:30-12:30

Torre Santa Susanna

– 16/05: Mercato Lgo Pozzi, 9:00-12:00

– 23/05: Mercato Lgo Pozzi, 9:00-12:00

– 30/05: Mercato Lgo Pozzi, 9:00-12:00

Cellino San Marco

– 17/05: Mercato Settimanale, 9:00-12:00

– 24/05: Mercato Settimanale, 9:00-12:00

– 31/05: Mercato Settimanale, 9:00-12:00

Fasano

– 17/05: Piazza Ciaia, 17:00-20:00

– 24/05: Piazza Ciaia, 17:00-20:00

– 31/05: Piazza Ciaia, 17:00-20:00

Francavilla Fontana

– 17/05: Piazza Umberto I, 16:00-20:00

• 24/05: Piazza Umberto I, 16:00-20:00

•

Latiano

– 17/05: Mercato Sett. Via De Gasperi, 8:30-12:30

– 24/05: Mercato Sett. Via De Gasperi, 8:30-12:30

– 31/05: Mercato Sett. Via De Gasperi, 8:30-12:30

Ceglie Messapica

– 18/05: Mercato Via Catullo ang. Via Matteotti, 9:00-12:00

– 25/05: Mercato Via Catullo ang. Via Matteotti, 9:00-12:00

San Michele

– 19/05: Piazza Giovanni XXIII, 9:00-12:00

– 26/05: Piazza Giovanni XXIII, 9:00-12:00

Ecco il dettaglio delle iniziative per il mese di giugno.

Giugno

Brindisi

– 01/06: Piazza della Vittoria, 18:00-21:00

– 06/06: Mercato Settimanale, 8:30-12:30

– 13/06: Mercato Settimanale, 8:30-12:30

– 20/06: Mercato Settimanale, 8:30-12:30

– 27/06: Mercato Settimanale, 8:30-12:30

– 29/06: Sotto Scalinata Virgiliana, 18:00-21:00

Erchie

– 01/06: Mercato Settimanale, 8:30-12:30

– 08/06: Mercato Settimanale, 8:30-12:30

– 15/06: Mercato Settimanale, 8:30-12:30

– 29/06: Mercato Settimanale, 8:30-12:30

Mesagne

– 01/06: Piazza V. Emanuele II, 17:30-21:00

– 02/06: Piazza V. Emanuele II, 10:00-13:00

– 08/06: Piazza V. Emanuele II, 17:30-21:00

– 15/06: Piazza V. Emanuele II, 17:30-21:00

– 26/06: Mercato Settimanale, 9:00-12:00

Ceglie Messapica

– 01/06: Mercato Via Catullo ang. Via Matteotti, 9:00-12:00

– 08/06: Mercato Via Catullo ang. Via Matteotti, 9:00-12:00

– 15/06: Mercato Via Catullo ang. Via Matteotti, 9:00-12:00

– 22/06: Mercato Via Catullo ang. Via Matteotti, 9:00-12:00

– 29/06: Mercato Via Catullo ang. Via Matteotti, 9:00-12:00

Ostuni

– 01/06: Mercato Settimanale, 8:30-12:30

– 22/06: Ospedale Via Villafranca, 8:30-12:30

– 29/06: Ospedale Via Villafranca, 8:30-12:30

Torre Santa Susanna

– 02/06: Piazza Umberto I, 9:00-12:00

– 06/06: Mercato Lgo Pozzi, 9:00-12:00

– 09/06: Piazza Umberto I, 9:00-12:00

– 13/06: Mercato Lgo Pozzi, 9:00-12:00

– 16/06: Piazza Umberto I, 9:00-12:00

– 20/06: Mercato Lgo Pozzi, 9:00-12:00

San Michele

– 02/06: Piazza Giovanni XXIII, 9:00-12:00

– 09/06: Piazza Giovanni XXIII, 9:00-12:00

– 16/06: Piazza Giovanni XXIII, 9:00-12:00

– 23/06: Piazza Giovanni XXIII, 9:00-12:00

– 30/06: Piazza Giovanni XXIII, 9:00-12:00

Oria

– 02/06: Piazza Lorch, 9:00-12:00

– 05/06: Mercato Via Frascata, 9:00-12:00

– 09/06: Piazza Lorch, 9:00-12:00

– 12/06: Mercato Via Frascata, 9:00-12:00

– 16/06: Piazza Lorch, 9:00-12:00

– 19/06: Mercato Via Frascata, 9:00-12:00

– 23/06: Piazza Lorch, 9:00-12:00

– 26/06: Mercato Via Frascata, 9:00-12:00

– 30/06: Piazza Lorch, 9:00-12:00

San Donaci

– 04/06: Mercato presso Palazzetto, 9:00-12:00

– 11/06: Mercato presso Palazzetto, 9:00-12:00

– 18/06: Mercato presso Palazzetto, 9:00-12:00

– 20/06: Piazza Moro ang Via Cellino, 10:00-13:00 e 17:00-21:00

– 21/06: Piazza Moro ang Via Cellino, 10:00-13:00 e 17:00-21:00

– 25/06: Mercato presso Palazzetto, 9:00-12:00

Carovigno

– 04/06: Mercato Via Martiri d’Amelio, 9:00-12:00

– 11/06: Mercato Via Martiri d’Amelio, 9:00-12:00

– 18/06: Mercato Via Martiri d’Amelio, 9:00-12:00

– 25/06: Mercato Via Martiri d’Amelio, 9:00-12:00

Cellino San Marco

– 07/06: Mercato Settimanale, 9:00-12:00

– 14/06: Mercato Settimanale, 9:00-12:00

– 21/06: Mercato Settimanale, 9:00-12:00

– 28/06: Mercato Settimanale, 9:00-12:00

Cisternino

– 03/06: Mercato C.so Umberto ang Via Dante, 9:00-12:30

– 09/06: Piazza Garibaldi, 9:00-12:30

– 10/06: Mercato C.so Umberto ang Via Dante, 9:00-12:30

– 16/06: Piazza Garibaldi, 9:00-12:30

– 17/06: Mercato C.so Umberto ang Via Dante, 9:00-12:30

– 23/06: Piazza Garibaldi, 9:00-12:30

– 24/06: Mercato C.so Umberto ang Via Dante, 9:00-12:30

– 30/06: Piazza Garibaldi, 9:00-12:30

Fasano

– 07/06: Piazza Ciaia, 17:00-20:00

– 14/06: Piazza Ciaia, 17:00-20:00

– 22/06: Piazza Ciaia, 17:00-20:00

– 23/06: Piazza Ciaia, 17:00-20:00

– 24/06: Piazza Ciaia, 17:00-20:00

Latiano

– 14/06: Mercato Sett. Via De Gasperi, 8:30-12:30

– 28/06: Mercato Sett. Via De Gasperi, 8:30-12:30

Villa Castelli

– 25/06: Mercato Settimanale del Martedì, 8:30-12:30

Brindisi 11.5.2024

Antonio Macchia

Segretario Generale

Cgil Brindisi