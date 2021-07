Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo avuto modo di fare, una volta per tutte, completa chiarezza sulla questione dei possibili investimenti per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che Snam intenderebbe realizzare nella contrada di Torre Rossa a Tuturano. È stato indicativo, infatti, come tutto il consiglio comunale abbia preso atto della reale posizione dell’amministrazione comunale sull’argomento e sostenuto un ordine del giorno modificato sulla scorta dei suggerimenti dei gruppi consiliari e dopo una puntuale relazione del sindaco Riccardo Rossi.

Finalmente è stata chiarita la circostanza che l’amministrazione comunale non è contraria al possibile contributo di Snam per le opere di urbanizzazione a Torre Rossa, anzi, ha confermato la piena disponibilità a consegnare il progetto preliminare allegato al piano di variante di recupero, successivamente alla formalizzazione da parte della stessa società dell’interesse a procedere con l’investimento.

Questa circostanza si rende necessaria proprio per consentire l’immediata attivazione delle normali procedure previste per l’autorizzazione delle opere di urbanizzazione presso tutti gli enti preposti.

Ed è stato politicamente rilevante che durante il dibattito sia emersa la necessità di chiarire che il tavolo di Governo per i fondi destinati ai comuni del Salento oggetto del passaggio del gasdotto Tap/Snam e gli approfondimenti del Comune di Brindisi e Arpa Puglia su un problema di assetto idrogeologico dell’area interessata, non debbano avere alcun nesso con questa libera iniziativa della Snam.

In conclusione possiamo ritenerci soddisfatti, poiché grazie ad una discussione costruttiva e trasparente tra tutte le forze politiche cittadine siamo riusciti a condividere all’unanimità un ordine del giorno che, sostanzialmente, va incontro alle esigenze dei residenti di hu Torre Rossa depurando il confronto da inutili strumentalizzazioni che rischiavano di confondere il dibattito sui problemi reali dei cittadini.