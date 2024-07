Ha per titolo “Il Cinema, la Musica, il Jazz” il concerto illuminato a lume di candela, secondo appuntamento della rassegna di musica e teatro “Verdi in Città”, in arrivo giovedì 18 luglio alle ore 21 in piazza Duomo a Brindisi, per l’occasione completamente al buio. L’ingresso è libero e non è richiesta la prenotazione. Il programma di spettacoli, organizzato dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e il Polo Biblio-Museale di Brindisi, vede il sostegno e la partecipazione di Enel in qualità di sponsor ufficiale. Terminato lo spettacolo, il pubblico sarà invitato nel chiostro del museo “Ribezzo” per una degustazione di vini e prodotti tipici offerta dalle cantine “Otri del Salento”, “40are” e “Cantine Pandora”.

Il concerto intitolato “Il Cinema, la Musica, il Jazz” è un sofisticato e avvincente connubio tra tre espressioni artistiche che si fondono in un’unica esperienza musicale di rara bellezza. L’evento vede la partecipazione di tre artisti di grande valore ed esperienza: Lisa Manosperti, Mino Lacirignola e Andrea Gargiulo, ciascuno dei quali contribuisce con il proprio straordinario talento a creare un’atmosfera unica.

Lisa Manosperti, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a “The Voice Senior” è considerata una delle voci più autorevoli del panorama Jazz italiano, ha la capacità di catturare l’attenzione del pubblico grazie alla sua voce dal timbro unico. La critica la celebra per la sua capacità di coniugare tecnica e sentimento, creando un mix che affascina e coinvolge. Mino Lacirignola, con la sua tromba potente, aggiunge un tocco di eleganza e virtuosismo al concerto. La sua esecuzione è caratterizzata da forza, profondità e potenza espressiva strettamente legate a una tecnica perfetta. La sua maestria strumentale è frutto di anni di studio e passione, che lo hanno portato a essere riconosciuto come uno dei trombettisti più apprezzati della scena musicale contemporanea. Andrea Gargiulo, al pianoforte, perfetto completamento del trio, accompagna e sostiene in modo magistrale i due musicisti con la sua tecnica impeccabile, la sua creatività e la sua sensibilità interpretativa.

Il repertorio scelto è una raffinata selezione di brani composti appositamente per colonne sonore cinematografiche, oltre a celebri standard Jazz. Questo mix di musica per film e jazz tradizionale crea un filo conduttore che lega ogni pezzo in una narrazione continua capace di evocare immagini e ricordi, di suscitare emozioni e di far sognare. La scelta dei brani è pensata per esaltare le qualità dei tre musicisti e offrire al pubblico un’esperienza completa e avvolgente. La cornice dell’evento offre un’ambientazione perfetta per un viaggio emozionale in cui il pubblico è trasportato attraverso musiche che hanno segnato la storia del cinema e del Jazz. I tre musicisti, abbracciati dal lume delle candele, creano un ponte tra le diverse espressioni artistiche offrendo uno spettacolo che è al contempo intrattenimento e arte pura. Dunque, un’occasione unica per immergersi in un mondo di suoni e sensazioni, di eleganza e passione: un concerto da non perdere, che farà innamorare della musica regalando momenti indimenticabili nello scenario prezioso di una delle piazze-simbolo della città.

Ufficio Stampa & Comunicazione

Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Brindisi