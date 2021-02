A Mesagne i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti hanno tratto in arresto un 36enne del luogo che, per ragioni di gelosia verso la sua ex moglie, aveva sferrato un pugno al viso dell’attuale compagno della donna, tentando di incendiargli l’autovettura. A seguito dell’aggressione, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Mesagne dove è stata sottoposta alle cure del caso per le lesioni patite.

Concluse le formalità di rito, l’autore è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.