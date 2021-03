“La Puglia è pronta a lanciare la sfida in termini di dotazioni infrastrutturali e di competitività dei porti della regione. Il tutto, grazie alla capacità di programmazione dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale che è riuscita ad ottenere l’ammissione a finanziamento di progetti per oltre 750 milioni di euro riferiti ai porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli”.

Lo afferma il coordinatore regionale di Forza Italia, on. Mauro D’Attis.

“L’obiettivo è quello di recuperare ritardi e lungaggini burocratiche del passato – aggiunge D’Attis – per riposizionare la Puglia al centro delle politiche del trasporto marittimo. Adesso, però, occorre l’impegno di tutti perché i finanziamenti disponibili vengano sbloccati e utilizzati nel più breve tempo possibile”.