I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per violazione degli obblighi di isolamento fiduciario di soggetto positivo al Covid–19, un uomo del luogo. In particolare, costui, nonostante si trovasse in isolamento fiduciario per la positività al Covid–19, nella mattinata del 18 novembre, è stato rintracciato fuori dalla sua abitazione, in una via del centro abitato, giustificando la violazione per la necessità di chiedere informazioni presso il Comando Arma del luogo.

Accertata l’assenza di contatti con altre persone durante il tragitto, il predetto ha fatto rientro a casa con l’intimazione a non muoversi.

Per eventuali necessità e comunicazioni con i Comandi dell’Arma si consiglia di contattare il numero unico di emergenza 112.