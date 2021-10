I Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco, a conclusione degli accertamenti svolti anche mediante la disamina delle immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del luogo per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito.

In particolare, l’uomo, il 19 settembre scorso, ha prelevato la somma di 500,00 euro utilizzando la carta “bancoposta” provento di furto su autovettura, commesso il 17 settembre 2021 in Cellino San Marco ad opera di ignoti, in danno di un 56enne del luogo, che aveva presentato denuncia presso la citata Stazione Carabinieri.