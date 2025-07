L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, Programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna culturale estiva Chiostro D’Estate – Pagine Erranti in collaborazione con Brindisi città che legge e Feltrinelli Point Brindisi.

L’appuntamento si arricchisce della collaborazione di ANPI Brindisi, Emergency Brindisi, Comitato per la Palestina Brindisi e Le Radici del Sindacato.

La presentazione del libro, “IL LORO GRIDO E’ LA MIA VOCE – POESIE DA GAZA”, Fazi editore, si terrà mercoledì 23 luglio, alle ore 20:30, presso il Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 33.

Interverranno i curatori: ANTONIO BOCCHINFUSO e LEONARDO TOSTI

Partecipano: Linda Maggiori, giornalista rivista ALTRECONOMIA, Flavio Luperto di EMERGENCY Coordinatore Puglia e Basilicata e Mohammad Afaneh Presidente della Comunità Palestinese in Puglia.

PARTE DEL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO A EMERGENCY per le sue attività di assistenza sanitaria a GAZA

IL LIBRO: La poesia come atto di resistenza. La forza delle parole come tentativo di salvezza. È questo il senso più profondo delle trentadue poesie di autori palestinesi raccolte in questo volume, in gran parte scritte a Gaza dopo il 7 ottobre 2023, nella tragedia della guerra in Palestina, in condizioni di estrema precarietà: poco prima di essere uccisi dai bombardamenti, come ultima preghiera o testamento poetico (Abu Nada, Alareer), mentre si è costretti ad abbandonare la propria casa per fuggire (al-Ghazali), oppure da una tenda, in un campo profughi dove si muore di freddo e di bombe (Elqedra). Come evidenzia lo storico israeliano Ilan Pappé nella prefazione, «scrivere poesia durante un genocidio dimostra ancora una volta il ruolo cruciale che la poesia svolge nella resistenza e nella resilienza palestinesi. La consapevolezza con cui questi giovani poeti affrontano la possibilità di morire ogni ora eguaglia la loro umanità, che rimane intatta anche se circondati da una carneficina e da una distruzione di inimmaginabile portata».

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Ex Convento delle Scuole Pie