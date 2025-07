Nei giorni scorsi il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma e i tecnici del Comune hanno incontrato il Commissario di Governo Massimo Ferrarese per definire l’utilizzo delle economie di gara relative agli interventi allo stadio ed al palazzetto in vista dei Giochi del Mediterraneo.

“L’incontro – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – ci ha consentito di definire le opere complementari da finanziare tramite le economie di gara. Tutto questo si traduce in strutture più moderne e funzionali che resteranno nel patrimonio comunale favorendo la crescita e lo sviluppo dello sport. Ringrazio il Commissario di Governo Massimo Ferrarese con il quale stiamo portando avanti un lavoro sinergico finalizzato a ottimizzare l’impiego delle risorse.”

L’utilizzo delle economie di gara consentirà la realizzazione della copertura della curva sud dello stadio, il rifacimento della recinzione e la rigenerazione dell’area parcheggio del piazzale attiguo alla Caserma della Guardia di Finanza. Con l’impiego delle risorse, inoltre, sarà realizzata una tensostruttura accanto al Palazzetto in grado di accogliere un campo polifunzionale ideale per gli allenamenti o per il riscaldamento pre-gara degli atleti.

“Queste opere – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – hanno lo scopo di rendere sempre più efficienti le nostre due più importanti infrastrutture sportive. Per l’avvio dei Giochi del Mediterraneo Francavilla Fontana sarà attrezzata con due impianti all’avanguardia che potranno ospitare competizioni nazionali e internazionali. Le strutture favoriranno la crescita del movimento sportivo cittadino che da sempre rappresenta un punto di forza della nostra Città. Un sentito ringraziamento all’Ufficio Tecnico per il grande lavoro portato avanti in tempi davvero ristretti.”

Ammontano complessivamente a 6,5 milioni di euro i finanziamenti ottenuti dal Comune per la realizzazione delle opere in vista dei Giochi del Mediterraneo. I lavori in corso nello stadio riguardano la realizzazione di una gradinata coperta con 1575 nuovi posti a sedere che porteranno la capienza dell’impianto a 4.764 spettatori, la rimozione delle barriere visive, la sostituzione della copertura esistente nella tribuna est, soluzioni per il contenimento dell’inquinamento sonoro, il potenziamento degli impianti per la produzione di energia, nuovi servizi igienici e abbattimento delle barriere architettoniche. Nel Palazzetto è in corso l’ammodernamento degli impianti, la sostituzione del sistema di climatizzazione, l’installazione di un impianto di videosorveglianza, l’efficientamento energetico, il potenziamento del campo da gioco e la sistemazione dell’area esterna.

Tra le opere in programma spicca la realizzazione di due nuove aree parcheggio in viale Madonna delle Grazie e in via Argentina che potranno accogliere complessivamente circa 800 veicoli. In particolare, sono già partiti i lavori relativi al parcheggio di via Madonna delle Grazie.

“L’avvio di questo cantiere – conclude l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – è frutto dell’eccellente lavoro condotto dall’Ufficio Urbanistica che in tempi record ha concluso le procedure di esproprio dell’area. Si tratta di un’opera strategica perché potrà rispondere alle esigenze di posti auto per recarsi in ospedale, al mercato settimanale, ma anche per spostarsi verso il centro cittadino che dista poche centinaia di metri. Francavilla sta ricevendo dallo sport quanto in questi anni ha dato in termini di atleti che si sono fatti apprezzare sulla scena internazionale.”

Comune di Francavilla Fontana