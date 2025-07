L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi ha partecipato da protagonista all’edizione 2025 del Forum Mediterraneo in Sanità, tenutosi ieri, mercoledì 16 luglio, presso la storica Villa Romanazzi Carducci di Bari. L’evento, tra i più rilevanti a livello nazionale, ha offerto un’importante occasione di confronto nel panel “La professione infermieristica come motore del cambiamento per la sanità del Sud”.

A rappresentare l’Ordine brindisino è stata la Presidente Paola De Biasi, che ha portato sul tavolo della discussione l’esperienza del territorio, evidenziando come il Sud – e in particolare la Puglia – possano essere protagonisti credibili e competenti del cambiamento, dell’innovazione e della sostenibilità nel sistema sanitario nazionale. Il dibattito ha visto la partecipazione di figure istituzionali e accademiche di primo piano, tra cui il Dott. Vito Montanaro, già Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, oltre a rappresentanti degli Ordini infermieristici regionali e delle Università. A testimonianza dell’importanza del momento per la professione, erano presenti anche consiglieri del Direttivo nazionale e del Comitato Centrale della FNOPI, la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. Durante l’incontro, si è discusso di formazione, sviluppo delle competenze, sicurezza delle cure, ricerca e prospettive professionali, in un clima di confronto costruttivo e con lo sguardo rivolto al futuro. “La voce degli infermieri si è alzata forte e chiara – ha dichiarato la Presidente De Biasi – e OPI Brindisi continuerà a fare rete, a promuovere la crescita professionale e a partecipare attivamente ai tavoli decisionali, con la convinzione che la qualità dell’assistenza passi anche attraverso il riconoscimento e il rafforzamento del nostro ruolo.”