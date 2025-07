Prende avvio giovedì 24 luglio l’edizione 2025 di “Scrivere a Ceglie Messapica – l’avventura della parola e della conoscenza”. Ideata nel 2008 dal compianto professor Cosimo Laneve con un gruppo di volontari, l’iniziativa è Promossa dall’Associazione Graphein – Società di Pedagogia e didattica della scrittura ed è sostenuta dal Comune di Ceglie Messapica.

“Dal frammento all’incanto” è il titolo scelto per il 2025 e, attorno a questo tema, gli ospiti condurranno gli incontri e i laboratori tra luglio e settembre. La curatrice, professoressa Emanuela Mancino docente di Filosofia dell’educazione e Pedagogia della comunicazione presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, condensa nell’immagine del frammento l’idea di un inizio, una promessa di incontro. La pratica della scrittura può essere- per lei-un incanto, che comporta fatica, ma quando la parola si offre al rischio dell’INSIEME può intrecciarsi e divenire tessuto o vera comunità.

Scrivere a Ceglie è un’iniziativa unica tra le proposte culturali perché propone laboratori ma non è un corso di scrittura creativa, incontra “scrittori” e “scriventi” non per presentare dei libri ma per dialogare sulla pratica della scrittura. Una “comunità che scrive”, variegata e libera, si incontra a Ceglie Messapica da anni per rinnovare questo interesse che ciascuno coltiva a suo modo e c’è anche chi ne ha fatto una scelta di vita.

Non si può non riconoscere alla volontà e alla visione del professore Cosimo Laneve di aver lasciato una traccia in questa comunità di provincia, che ha fatto suggerire a molti, tra cui il lo scrittore Raffaele Nigro e il professore Gaetano Scatigna Minghetti, il merito di una cittadinanza onoraria da parte della città intera. L’associazione Graphein, nel mese di marzo, si è fatta portavoce di questa richiesta condivisa con l’Amministrazione comunale e il 2 settembre sarà attribuita la cittadinanza onoraria al professore in un momento di ricordo.

Il programma di quest’anno prevede a luglio e a settembre laboratori, lezioni e incontri con:

• Emanuela Mancino (Università degli Studi di Milano-Bicocca)

• Mario Desiati (Scrittore, premio Strega)

• Paolo Di Paolo (Scrittore, conduttore radiofonico, docente)

• Emiliano Battistini (musicista e artista sonoro)

• Silvia Zoppi Garampi (professoressa di Letteratura Italiana, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa)

• Stefano Reali (già assistente alla regia di Sergio Leone e sceneggiatore per il cinema e la fiction, per il teatro e docente di sceneggiatura).

per informazioni www.scrivereaceglie.org

3392068723 / 3338578631