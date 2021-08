E’ la modella Tanya Convertini di Palagiano in provincia di Taranto la vincitrice della 19° edizione del Premio Delfino, concorso di interesse nazionale diretto artisticamente da Rosanna Tersicci che rappresenterà la Puglia alla finale nazionale di Un volto x fotomodella che si terrà a Fiuggi l’11 settembre prossimo.

La serata finale, patrocinata dalla Regione Puglia, si è svolta a Carovigno nella cornice del castello Dentice di Frasso dove gli ingressi sono stati contingentati, attraverso prenotazione e Green pass, per garantire agli intervenuti la massima sicurezza.

Le altre ragazze vincitrici di fasce che parteciperanno come concorrenti nelle fasi nazionali dei concorsi nazionali sono: Serena Capoccia parteciperà insieme alla vincitrice del Premio Delfino a Fiuggi nella finale nazionale di Un volto x fotomodella, Corinne De Mitri e Selvaggia Lopalco parteciperanno alla finale nazionale di Vanity World in Emilia Romagna e Noemi Fiore, incoronata miss ufficiale Jonica eventi, Angelica Pedaci e Felicia Miraglia parteciperanno alla finale nazionale di Venere d’Italia.

La serata è stata presentata magistralmente da Giuseppe Stigliano della Jonica Eventi di Massafra e le coreografie di moda sono state curate da Angelito Mastrangelo. Non sono mancati i momenti di riflessione, attraverso dei video che hanno raccontato le pedine importanti dello spettacolo che ci hanno lasciato fisicamente, ma hanno dato un contributo notevolissimo allo spettacolo. Ecco quindi che un omaggio è stato rivolto a Raffaella Carrà, Franco Battiato, Milva, Gianfranco D’Angelo e Carla Fracci.

Nella giuria di qualità presieduta dal consigliere Regionale Alessandro Leoci, erano presenti Vincenzo Amati organizzatore di eventi, Simone Saracino scenografo, Vittorio Casale modello, Matteo Perrone attore, Gerry Borselli e Mara Cavallo della gioielleria Radisi, Gianni e Mariella Gioia imprenditori, Maddalena Bellanova insegnante e Terry Gentile modella.