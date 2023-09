L’assessore Galeota: «L’App è un portale per far interagire le attività commerciali con il cittadino e il visitatore che vogliono scoprire la Città di Fasano, tenere d’occhio offerte, orari di apertura e chiusura, collegamenti ed eventi»

FASANO – Servizi, viabilità, eventi, svago e attività commerciali di Fasano a portata di click! Questa è l’App DUC «Terra del Faso», presentata oggi in una conferenza stampa svolta a Palazzo di città alla presenza del sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota, e i referenti cittadini della ConfCommercio e della ConfEsercenti Donato Pistola e Sante Cofano.

«La piattaforma gratuita promossa dal DUC – Distretto Urbano del Commercio di Fasano – dice l’assessore Galeota -, è un nuovo strumento per promuovere una politica organica di sviluppo e supporto al commercio. Un progetto che ha visto la sua fase embrionale già un anno e mezzo fa, insieme ai partner del DUC Terra del Faso, ovvero al ConfEsercenti e la ConfCommercio, con i direttivi provinciali e comunali, che ringrazio per il supporto e la fattiva collaborazione nello sviluppo del progetto. Uno strumento, ci tengo a precisarlo, completamente gratuito, che permette in primis ai commercianti del luogo di mettersi in vetrina e di offrire servizi sempre più puntuali, e poi agli avventori dell’App, turisti e cittadini, che potranno essere sempre aggiornati ed informati con un semplice click».

A illustrare le tante funzionalità dell’App il suo creatore, Graziano Albanese di GA Informatica & Consulenza.

«Con i miei collaboratori abbiamo cercato di creare un’App – dice Graziano Albanese – che riuscisse nella mission di concentrare in un’unica piattaforma, di facile ed intuitivo utilizzo, le tante informazioni che i committenti ci hanno richiesto di inserire, e crediamo di aver centrato l’obbiettivo, in quanto l’App è realmente di facile fruizione su tutti i dispositivi mobili. Ci siamo concentrati sulla possibilità di rendere visibile e raggiungibile per mezzo del navigatore che si attiva direttamente dalla App, ogni attività registrata, ogni evento o luogo di interesse del territorio. Grazie alle notifiche push, gli utenti potranno essere aggiornati su tutte le attività, gli eventi e le varie “promozioni”. Inoltre, un aspetto importante della piattaforma sono le sezioni “servizi”, con la possibilità, sempre con un click, di accede ai principali recapiti di tipo forze dell’ordine, numeri di emergenza o farmacie, con relativi orari e turni di apertura, e la sezione “viabilità” che consente di visionare e geolocalizzare tutte le tratte del servizio di trasporto urbano, con fermate e orari, oltre che i parcheggi. L’app è costantemente in fase di sviluppo, e già prima di Natale sarà implementata con una nuova versione più avanzata».

Tutte le attività produttive, le associazioni e gli organizzatori di eventi possono registrarsi gratuitamente per essere inseriti nelle varie sezioni dell’App inviando una mail info@ducterredelfaso.it.

Ufficio Stampa

Città di Fasano