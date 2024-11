La stagione 2024 – 2025 del Teatro Palazzo Roma di Ostuni, propone una ricca e variegata programmazione di spettacoli teatrali arricchita dalla rassegna “C’era una nota – storie di musica e di musicisti”, per un totale di 10 appuntamenti a cura del Comune di Ostuni in collaborazione con Puglia Culture. Nelle serate, in programma da fine novembre a fine aprile, si spazierà dunque dalla commedia alla musica, con alcuni dei nomi più amati del panorama culturale italiano, per un viaggio tra emozioni, risate e riflessioni.

Si inizia con la rassegna musicale “C’era una nota – Storie di Musica e di Musicisti” con la direzione artistica di Luca de Gennaro: cinque serate dedicate alla storia della musica con performance dal vivo e narrazione, per scoprire i retroscena dei grandi capolavori, il processo creativo e le storie che stanno dietro ai brani di celebri artisti, rendendo omaggio a musicisti di generazioni diverse, come Enzo Jannacci, i Pink Floyd, Charlie Parker, e Piero Piccioni, e grandi voci femminili come Aretha Franklin, Joni Mitchell, Amy Winehouse e Lady Gaga. Rinomati storyteller e musicisti, tra cui Cochi Ponzoni, Paolo Jannacci, Ezio Guaitamacchi, e Vince Abbracciante, guideranno il pubblico in un viaggio musicale che va oltre l’ascolto, permettendo di comprendere come questi capolavori sono nati e hanno influenzato la cultura. I primi due appuntamenti sono il 24 novembre (inizio ore 19.00) con “Ecco tutti qui – Le canzoni e la vita di Enzo Jannacci” con Enzo Gentile e Paolo Jannacci; e il 20 dicembre (inizio ore 21.00) appuntamento con “50+1 anni di The dark side of the moon” con Luca de Gennaro, Fabio Peri e la band Ohm.

A gennaio, il 10 (inizio ore 21.00) è in programma invece il primo appuntamento di teatro con “Nessuno è perfetto” (The Big Show Management) con Maurizio Micheli ed Elisabetta Mandalari, commedia tragicomica ambientata in un modesto albergo italiano, durante la storica notte in cui l’Italia vinse i mondiali del 2006, in cui Micheli racconta le paranoie di un “maschio medio italiano” e il suo approccio maldestro con una giovane donna dell’Est.

Il 24 gennaio (inizio ore 21.00) tornano gli appuntamenti con la musica per la rassegna “C’era una nota” con in scena un tributo a dodici grandi artiste donne che hanno segnato la musica con “She’s a woman” con Ezio Guaitamacchi, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. Sempre per la rassegna musicale segue, a febbraio, il 7, (ore 21.00) “Charlie Parker: Bird Lives” con Cochi Ponzoni e Emilio Soana quintet.

A fine febbraio riprendono gli appuntamenti con il teatro. Ce ne saranno tre di seguito a partire dal 28 febbraio (ore 21.00) con “Secondo lei” (Infinito e Argot produzioni) con uno spettacolo scritto e diretto da Caterina Guzzanti, in scena con Federico Vigorito, in cui la protagonista esplora le aspettative tradite e i ruoli precari dei partner, riflettendo su condizionamenti sociali e culturali, con uno sguardo profondo sulle dinamiche di coppia, dove l’amore si trasforma in un silenzioso campo di battaglia. Il 7 marzo (ore 21.00) sul palco del Teatro Palazzo Roma arriva Alessio Giannone, alias Pinuccio, con “Non mi trovo” in cui il protagonista chiede di essere condannato per la sua “inadeguatezza” alla modernità. Un’occasione per riflettere in modo ironico e critico su tecnologia e comunicazione odierne. Uno spettacolo ironico e sagace sulla politica e sui social che guida lo spettatore in un viaggio divertente attraverso i tic e le contraddizioni della comunicazione contemporanea e in particolare di quella politica delle, ispirato all’omonimo podcast di successo, è “Non hanno un amico” (ITC 2000) di Luca Bizzarri e Ugo Ripamonti: nel giorno dell’equinozio di primavera il 21 marzo (ore 21.00) con lo stesso Luca Bizzarri in scena.

La stagione di Ostuni si chiude con due appuntamenti ad aprile: il 10 aprile (ore 21.00) per l’ultimo appuntamento della rassegna musicale “C’era una nota” il palco sarà di Vince Abbracciante & PP Trio feat. Fabrizio Bosso con “The music of Piero Piccioni”; mentre il 28 aprile (ore 21.00) Paolo Ruffini porterà in scena “Il Babysitter – Quando diventerai piccolo capirai” (Vera Produzione) in cui tra gag e riflessioni, l’attore, conduttore, comico, regista e sceneggiatore livornese ci riporta ai piccoli grandi temi dell’infanzia e ci invita a riscoprire il valore del gioco e della fantasia.

Via Francesco Tanzarella Vitale n° 41

72012-OSTUNI

Info tel. 0831-1771087info@palazzoromaostuni.com