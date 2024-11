Grande risultato per la spadista pugliese Carola Calogiuri delle Lame Azzurre Brindisi che sale sul secondo gradino del podio nella prima prova nazionale Cadetti disputata a Legnano.

L’atleta del club brindisino ha iniziato il suo percorso regolando 15-9 Elena Lucisano del Club Scherma Roma poi ha sconfitto in sequenza Giulia Foscolo della Scherma Treviso per 15-4, Elena Antonucci del Circolo Ravennate della Spada per 15-12, Francesca Aina della Pro Novara Scherma per 15-10 ed Irene Vigorito della Pro Patria Busto Arsizio col punteggio di 15-9. In semifinale Calogiuri si è avvalsa del ritiro di Dorotea Tarantini del Piccolo Teatro Milano (terza classificata a pari merito con Michela Limonta della Pro Patria Milano) ed in semifinale si è arresa di misura per 15-12 nei confronti di Maria Roberta Casale del Cus Catania.

Per Carola Calogiuri una eccellente prestazione in una gara che ha visto ai nastri di partenza ben 207 partecipanti e che l’ha vista cedere il passo solo alla detentrice del titolo italiano Under 17 al termine di una finale combattuta.