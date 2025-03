La Pantaleo Podio Volley Fasano perde la sua prima gara stagionale al Pala Vigna Marina di Fasano contro un buon Epas Agocap PVT Modica che approfitta di una serata storta delle gialloblu di coach Paolo Totero portando a casa una vittoria meritata quanto insperata alla vigilia. Gara mai in controllo delle fasanesi che sin dalle prime battute fanno fatica a reggere le buone giocate della squadra ragusana che da quando viene guidata da coach Luca D’Amico ha inanellato ben 4 vittorie di fila risalendo la classifica provvisoria del girone D. Match sempre in controllo delle ospiti che dopo aver messo in cascina il primo set si preparano alla reazione delle padrone di casa. Ed invece alla ripresa dei giochi le fasanesi non riescono a mettere in campo una reazione forte e precisa come hanno abituato il loro pubblico in questo campionato. Il Modica quindi coglie le indecisioni fasanesi e senza neanche troppa fatica si porta sul 2-0. Nel terzo e ultimo set la rabbia delle fasanesi viene fuor con forza ma qualche imprecisione di troppo regala alle siciliane la vittoria del match con secco 3-0.

“Oggi purtroppo e come se non fossimo mai siamo scesi in campo – afferma coach Paolo Totero – qualsiasi cosa provavamo a fare era tutto inutile. Abbiamo tentato di girare la formazione cercando nuovi sbocchi ma non è servito a nulla. Forse non sono riuscito a dare la giusta carica emotiva che serviva e questo mi spiace. Per il resto analizzeremo la gara in settimana per capire cosa sia successo realmente. Tecnicamente non ha funzionato nulla. Questa è la sconfitta di tutti roster, staff e dirigenza e non ci sono colpevoli da ricercare. Il Modica ha meritato la vittoria e da quello che è successo stasera dobbiamo imparare che bisogna sempre stare sempre sul pezzo con qualsiasi squadra. Ora testa alla prossima gara che sarà molto importante per il proseguo del campionato”.

Un incidente di percorso da archiviare subito e sicuramente da non criminalizzare alla luce di campionato ancora molto lungo e sempre molto equilibrato come ha dimostrato la gara disputata contro il Modica. Sarà subito necessario concentrarsi sui prossimi impegni con molto impegno e spirito di sacrificio.

Intanto in serata una rappresentanza di squadra e società accompagnati dal presidente Renzo Abete, dal ds Micaela Cofano e da Amalia Menna (tittle sponsor Pantaleo) sono stati ospiti presso il Teatro Sociale di Fasano nell’ambito del Galà dei 40 anni del Mensile Osservatorio diretto da Zino Mastro ricevendo il premio di squadra dell’anno 2024. Un graditissimo riconoscimento suggellato sul palco dello storico teatro fasanese dalle parole di ringraziamento rivolte al giornale fasanese dal ds Micaela Cofano.

Pantaleo Podio Volley Fasano – Epas Agocap PVT Modica 0-3

(19-25, 19-25, 20-25)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano 5, Mearini 2, Albano 5, Negro 2, De Dominicis, Di Coste 1, Campana 3, Vinciguerra 5, Botarelli 11, Martilotti 12, Soleti, Vittorio. All. Totero.

Epas Agocap PVT Modica: Ferrari, Lo Iacono, Sansò, Gasparroni 8, Gitti, Ferrantello, Palazzi 8, Lucescul, Carnazzo 11, Brioli 2, Barbaro 17, Meniconi 7. All. D’Amico.

Arbitri:Lucia Grassi e Giuseppe Mancini.

Classifica: Pantaleo Podio Volley Fasano pt. 43, Marsala Volley 35, Volleyro Casal dei Pazzi Roma 34, Star Volley Bisceglie 34, Epas Agocap Pvt Modica 33, Co.Ge. Vesuvio Oplonti 31, Nimis Cons. Uv. Pomezia 29, Zero5 Castellana Grotte 23, Iannino Volley S. Teresa Riva Messina 22, Ics Volley Lucia Roma 21, Lu.Vo Barattoli Arzano 21, Pallavolo Crotone 13, Sirdeco Volley Pescara 0

Giada Amatori