È disponibile su www.terredifasano.it e su www.gustiworkshop.it il form di registrazione per l’accesso gratuito ai workshop della Small-scale pilot action “GUSTI Tales: Celebrating Sustainable Heritage through Art and Culture” del progetto GUSTI, un ciclo di video racconti, 9 in totale, focalizzati sulla preparazione di pietanze a base vegetale, utilizzando ingredienti e prodotti locali.

Protagonisti dei video workshop sono: Ristorante Raparossa, Masseria San Lorenzo Resort, Masseria Pezze d’Aglio, l’azienda Monsignore, Ristorante Pentole e Provette, Canne Bianche Lifestyle Hotel, I.I.S.S. Gaetano Salvemini di Fasano, Ugo la caffetteria dal 1962.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di valorizzare le Terre di Fasano attraverso i suoi sapori, le sue storie e le sue tradizioni, proponendo ricette capaci di raccontare l’identità del territorio.

Con i workshop del progetto GUSTI si è inteso valorizzare il patrimonio enogastronomico e tutelare l’identità dei luoghi, rendendola al contempo accessibile ai visitatori attraverso la narrazione dei piatti.

Oggi il turismo gastronomico ha dimostrato di non essere solo un modo per scoprire nuovi sapori, ma un vero e proprio modello di viaggio capace di rispettare i territori, valorizzare le comunità e ridurre l’impatto ambientale. Scegliere un prodotto locale, visitare un’azienda agricola e partecipare a un laboratorio tradizionale significa sostenere un’economia più responsabile e vicina alle persone.

Visionando i video workshop, il pubblico potrà scoprire e condividere tecniche, ricette e segreti di cucina. Il workshop non si limita a “insegnare una ricetta” ma aiuta il partecipante a capire il significato culturale di quella ricetta, il contesto in cui nasce, i valori che porta con sé, le storie che rappresenta. Questi video racconti permettono di trasformare un gesto tecnico in un atto di lettura del territorio e della sua identità.

I workshop sono stati organizzati da Puglia Culture in collaborazione con il Comune di Fasano e il supporto tecnico di Tecnopolis PST, nell’ambito del progetto GUSTI, finanziato dal Programma Interreg Italy – Croatia 2021 – 2027.

Ufficio Stampa

Città di Fasano