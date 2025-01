L’Amministrazione Comunale di Brindisi, in collaborazione con la società di gestione dei rifiuti, ha avviato il “Progetto per la Città di Brindisi di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità”, un’iniziativa che coinvolge 219 classi per un totale di 4.000 studenti, pari all’80% della popolazione scolastica cittadina.

Il progetto, sviluppato e coordinato dalla società che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti, propone percorsi formativi personalizzati che si rivolgono agli studenti di tutte le età, dalla scuola primaria fino alle scuole secondarie di secondo grado.

Obiettivi e attività del progetto

L’iniziativa punta a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi del riciclo e del riuso attraverso un approccio attivo e coinvolgente. Le attività proposte includono laboratori didattici, giochi digitali, concorsi e video-documentari, con l’obiettivo di trasformare gli studenti in ambasciatori del progetto, capaci di diffondere il messaggio anche all’interno delle proprie famiglie e della comunità.

In occasione dell’incontro di formazione tenuto dalla società, Livia Antonucci, Assessore all’Ambiente, ha ringraziato per la collaborazione l’intero corpo docente: “Il pieno coinvolgimento del mondo scolastico, a partire dalle primarie, rappresenta il punto di partenza di una campagna di comunicazione efficace, in grado di traguardare risultati importanti. Per questo sono davvero soddisfatta della massiccia partecipazione della popolazione scolastica brindisina. Quanto ai contenuti del progetto, ritengo assolutamente validi i laboratori didattici, così come i giochi-concorso riservati alla scuola primaria.

È evidente che tutto questo resterà patrimonio dell’Amministrazione Comunale che si impegnerà a proseguire le attività anche in presenza di un cambio del gestore del servizio. Il tutto, con il chiaro intento di traguardare percentuali accettabili di raccolta differenziata proprio grazie agli stimoli che giungeranno nelle famiglie grazie alle iniziative attraverso cui sono coinvolti i più piccoli”.

Le attività laboratoriali

Un pilastro del progetto è rappresentato dai laboratori, progettati per adattarsi alle esigenze dei ragazzi e del corpo docente in collaborazione con gli educatori. Durante queste attività, gli studenti sperimentano in prima persona il riuso creativo dei materiali di scarto, trasformandoli in nuovi oggetti utili. Tra le creazioni proposte ci sono portapenne decorati, fogli di carta riciclata e bacheche del riuso.

Il contest: “Le Ecopagelle di Capitan Eco”

L’apprendimento passa attraverso il gioco con il contest “Le Ecopagelle di Capitan Eco”, che coinvolge i bambini in attività di sensibilizzazione rivolte agli adulti. Attraverso schede di valutazione, gli studenti analizzano i comportamenti ecologici dei propri familiari, diventando veri e propri educatori e promotori della cultura del riuso.

Il concorso premierà le classi che consegneranno il maggior numero di schede compilate. I vincitori saranno celebrati durante una festa di premiazione, prevista per maggio, che coinvolgerà le tre classi migliori.

La piattaforma scuolapark.it

A supporto delle attività, il progetto si avvale della piattaforma online scuolapark.it, uno strumento dedicato sia ai docenti che agli studenti. La piattaforma offre materiali didattici, test di valutazione, contenuti interattivi e risorse educative su temi fondamentali come economia circolare, littering, decoro urbano e filiera del riciclo.

Per tutto l’anno scolastico, scuolapark.it sarà un alleato per i docenti, consentendo loro di integrare le attività del progetto nella didattica e di arricchire l’esperienza formativa degli studenti.