Nell’ambito del “Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale Regione Puglia”, la Dirigente della Sezione Politiche Abitative con i provvedimenti n. 164 e n. 165 del 15-04-2021 ha approvato le graduatorie rispettivamente degli avvisi pubblici di selezione della Linea di Intervento n. 1 e della Linea di Intervento n. 2 di cui alla Determina Dirigenziale n. 194/2020.

La linea di intervento n. 1 era rivolta alle Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare (ARCA) e ai Comuni pugliesi ed era finalizzata all’individuazione degli enti beneficiari dei contributi per interventi di nuova costruzione di edifici nZEB, di recupero e/o manutenzione straordinaria immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a cura di Comuni e ARCA e acquisizione di alloggi invenduti di edilizia privata a cura delle ARCA. – fondi ex GESCAL – Leggi Statali

La linea di intervento n. 2 era rivolta ai Comuni pugliesi per finanziare interventi di recupero, riqualificazione, ampliamento o nuova realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica

Nella graduatoria delle istanze ammissibili presentate dalle ARCA per gli interventi di cui all’art. 4.1 alla Linea di Intervento n. 1 risultano finanziati i seguenti progetti presentati per la provincia di Brindisi:

1 ARCA NORD SALENTO – BRINDISI Importo richiesto: € 1.340.000,00; Cofinanziamento: € 346.000,00; Importo totale: € 1.686.000,00; Percentuale cofinanziamento: 13%

2 ARCA NORD SALENTO – SAN DONACI Importo richiesto: € 1.340.000,00; Cofinanziamento: € 340.000,00; Importo totale: € 1.680.000,00; Percentuale cofinanziamento: 13%

7 ARCA NORD SALENTO – FRANCAVILLA F.NA Importo richiesto: € 721.293,04; Cofinanziamento: € 182.810,00; Importo totale: € 904.103,04; Percentuale cofinanziamento: 13%

Nella graduatoria delle istanze ammissibili presentate dai Comuni per gli interventi di cui all’art. 4.1 alla Linea di Intervento n. 1 risultano finanziati i seguenti progetti presentati per la provincia di Brindisi:

1 BRINDISI Importo richiesto: € 1.403.000,00; Cofinanziamento: € 160.000,00; Percentuale cofinanziamento: 10%

Nella graduatoria delle istanze ammissibili presentate dalle ARCA per gli interventi di cui all’art. 4.2 alla Linea di Intervento n. 1 risultano finanziati i seguenti progetti presentati per la provincia di Brindisi:

9 ARCA NORD SALENTO – BRINDISI LOTTO 15 C.E.P.‐ Paradiso Importo richiesto: 919.800,00; Cofinanziamento: €. 175.200,00; Percentuale cofinanziamento: 16,00%

24 ARCA NORD SALENTO – SAN PIETRO VERNOTICO Importo richiesto: €. 1.000.000,00; Cofinanziamento: € 0; Percentuale cofinanziamento: 0,00%

Nella graduatoria delle istanze ammissibili relative alla Linea di Intervento n. 2 risultano finanziati i seguenti progetti presentati per la provincia di Brindisi:

2 SAN PIETRO VERNOTICO: Importo contributo regionale: 500.000,00; Importo cofinanziamento €. 5.000,00; Importo totale €. 505.000,00; % Cofinanziamento 0.99

20 BRINDISI (Museo Street Art) : Importo contributo regionale: 454.000,00; Importo cofinanziamento €.-; Importo totale €. 454.000,00; % Cofinanziamento 0

21 BRINDISI (ex parco Bove): Importo contributo regionale: 176.000,00; Importo cofinanziamento €. -; Importo totale €.176.000,00; % Cofinanziamento 0

29 SAN DONACI: Importo contributo regionale:350.000,00; Importo cofinanziamento €. -; Importo totale €.350.000,00; % Cofinanziamento 0

38 CAROVIGNO : Importo contributo regionale:500.000,00; Importo cofinanziamento €. -; Importo totale €.500.000,00; % Cofinanziamento 0

45 MESAGNE : Importo contributo regionale:500.000,00; Importo cofinanziamento €. 5.000,00; Importo totale €.505.000,00; % Cofinanziamento 0.99

47 FRANCAVILLA FONTANA : Importo contributo regionale:500.000,00; Importo cofinanziamento €. 5.000,00; Importo totale €.505.000,00; % Cofinanziamento 0.99

50 FASANO : Importo contributo regionale:410.000,00; Importo cofinanziamento €. -; Importo totale €. 410.000,00; % Cofinanziamento 0