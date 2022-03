Oggi (31/03/2022) incontro a Ceglie Messapica presso il PTA con il direttore generale dell’ASL/BR dr. Flavio Roseto e con il direttore del dipartimento dell’assistenza Primaria, dott. Angelo Greco.

Al Direttore Generale ho chiesto il rispetto di tutti i servizi, sanitari e non, previsti dal piano di riordino e l’inizio dei lavori per la struttura ospedaliera, già appaltati, ma non ancora iniziati, quindi chiedo un’azione concreta.

Inoltre, ho chiesto l’aumento dei posti letto dell’ospedale di comunità e nell’aumento di prevedere 4 posti letto dedicati alla pediatria, ed un utilizzo del 5° piano del nosocomio con l’attivazione di una struttura socio-sanitaria a carattere residenziale.

Il direttore ha ascoltato con attenzione le mie istanze e si è impegnato a dare risposte in tempi brevi, in merito ai lavori strutturali ha assicurato che inizieranno entro la metà di aprile.

TOMMASO GIOIA

CONSIGLIERE PER LA SANITÀ DEL PRESIDENTE EMILIANO