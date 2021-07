Dal 4 al 28 luglio si terrà il Puglia Book Brindisi, una rassegna di dieci incontri con l’autore che si terrà presso il giardino dell’ex Convento Santa Chiara di Brindisi (nei pressi di piazza Duomo) con inizio alle ore 21.00. L’evento è organizzato da Comune di Brindisi in collaborazione con l’associazione Puglia Book ETS.

Ad aprire la rassegna letteraria, domenica 4 luglio, sarà Antonio Caprarica che presenta il suo ultimo libro dal titolo “Elisabetta. Per sempre regina” edito da Sperling&Kupfer. Si specifica che questo è l’unico evento della rassegna per cui è richiesta la prenotazione (max. 150 posti), pertanto gli interessati possono chiamare lo 0831.525451 (dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20) e prenotare il proprio posto. A dialogare con l’autore la giornalista Maria Di Filippo.

Sabato 10 luglio sarà la volta del giornalista e scrittore Gabriele Romagnoli che presenta il libro “Cosa faresti se” edito da Feltrinelli, un romanzo corale, teso e coraggioso, che esplora gli interrogativi etici più urticanti, rendendoli accessibili nelle loro implicazioni a tutti i lettori. A intervistare lo scrittore sarà il giornalista Fabio Mollica.

Emiliano Poddi torna nella sua Brindisi giovedì 15 luglio per presentare il suo nuovo romanzo edito da Feltrinelli “Quest’ora sommersa”, un romanzo forte, in crescendo, che racconta il male gettando luce sul suo rapporto con l’arte e la sua presunta neutralità, scritto senza mai cedere al sentimentalismo eppure così emozionante. A dialogare con l’autore l’attrice Sara Bevilacqua.

L’attore, scrittore, blogger fiorentino Saverio Tommasi (fanpage.it) presenterà il suo libro “In fondo basta una parola” edito da Feltrinelli domenica 18 luglio. Un libro che attraverso cinquanta parole racconta cinquanta piccole storie di disaffezione quotidiana all’indifferenza, perché la rivoluzione gentile può partire soltanto da parole dannose al conflitto. Saverio Tommasi sarà intervistato dalla giornalista Lucia Portolano.

Lunedì 19 luglio Gabriella Genisi (reduce dal successo della fiction del suo personaggio Lolita Lobosco) ci presenta “La regola di Santa Croce”, edito da Rizzoli, un nuovo giallo, questa volta ambientato a Lecce, con protagonista la carabiniera salentina Chicca Lopez. Con una scrittura avvolgente, Gabriella Genisi scava nella memoria indelebile di una terra sospesa tra Oriente e Occidente e svela le passioni feroci che si nascondono nell’amicizia. La scrittrice sarà intervistata dalla giornalista Lucia Pezzuto.

Un altro giallo è protagonista della serata organizzata per giovedì 22 luglio, quando Dario Sardelli presenterà il libro “Il venditore di rose” edito da Einaudi. Il vicequestore a Tor Pignattara, Piersanti Spina, si trova nel coinvolto nel caso dell’omicidio di un venditore di rose bengalese, ammazzato nella notte di San Valentino nella borgata romana. A dialogare con l’autore, Amedeo Confessore.

Sarà Antonella Boralevi la protagonista della serata di venerdì 23 luglio. Scrittrice, giornalista, autrice e conduttrice di talk show televisivi, opinionista e saggista, la Boralevi nel suo ultimo romanzo “Tutto il sole che c’è”, edito da La nave di Teseo, racconta la storia di due ragazze spericolate e la loro grande famiglia nel turbine dell’Italia fascista e del Dopoguerra. A intervistare la scrittrice sarà la giornalista Tiziana Balsamo.

Sabato 24 luglio Elisa Ruotolo presenta il suo romanzo edito da Feltrinelli dal titolo “Quel luogo a me proibito”, in cui racconta un Meridione con la forza riarsa e terrigna delle sue immagini e il suo sguardo personalissimo. Un’autrice destinata a conquistare uno spazio ben illuminato nel panorama della letteratura italiana. A dialogare con Elisa Ruotolo sarà la giornalista Tea Sisto.

L’arte sarà protagonista domenica 25 luglio con la presentazione del libro “Simmetrie”, edito da Mondadori Electa, di Jacopo Veneziani, dottorando alla Sorbona di Parigi, tra i protagonisti del programma di Gramellini su Rai 3, in questo libro mette a confronto artisti molto lontani tra loro scoprendo numerose analogie e chiavi di lettura. A dialogare con l’autore l’architetto Maurizio Marinazzo.

Ultimo appuntamento in programma per mercoledì 28 luglio con Caterina Soffici che presenta il suo ultimo romanzo “Quello che possiedi” edito da Feltrinelli, attraverso il quale l’autrice svela le ferite nascoste sotto una bellezza insidiosa per raccontare un’intensa storia di ribellione e riscatto al femminile. A intervistare la scrittrice sarà la giornalista Valeria Cordella Arcangeli.