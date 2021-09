Come ogni anno Legambiente propone l’appuntamento con “Puliamo il Mondo”, la più grande iniziativa di volontariato ambientale italiana, che quest’anno giunge alla sua ventinove-sima edizione. I temi e gli obiettivi di “Puliamo il Mondo” sono, come sempre, il recupero di aree degradate, la promozione della raccolta differenziata, e una gestione razionale e sostenibile del ciclo dei rifiuti.

L’appuntamento di Ostuni è per sabato 25 settembre, alle 10 alla Casa del Mare (Fiume Morelli) per poi dirigersi Costa Merlata per pulire dalla plastica e altri rifiuti le aree naturali costiere tra le spiagge di Costa Merlata e Santa Lucia.

Saranno presenti all’iniziativa il Presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani e l’Assessore all’ambiente del Comune di Ostuni, Paolo Pinna.

“Abbiamo deciso di aderire a questa lodevole iniziativa – riferisce l’assessore Pinna – poiché crediamo che con il supporto di tutti si possa risolvere l’annoso problema dell’abbandono dei rifiuti. La campagna organizzata da Legambiente aiuta a sensibilizzare sul tema del rispetto dell’ambiente ma dobbiamo lavorare tanto sulla prevenzione e l’educazione al rispetto del territorio che ci ospita.”